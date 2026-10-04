Lakossági fórum a Forradalom negyedi tömbházfelújításról

A gyergyószentmiklósi Forradalom negyed A, 9B, 9, B, G, I-40 és F tömbházainak lakóit várják arra a fórumra, amelyen a közelmúltban kedvező elbírálásban részesült tömbházrehabilitációs projekt részleteit ismertetik.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A találkozón a lakók megismerhetik a tervezett munkálatokat, és feltehetik kérdéseiket a projekttel kapcsolatban – olvasható a gyergyószentmiklósi városháza közleményében.

A fórumot október 6-án, kedden 18 órától tartják a Szinkron Fogászat előtt.