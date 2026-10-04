Lakossági fórum a Forradalom negyedi tömbházfelújításról

Fotó: Gergely Imre
A gyergyószentmiklósi Forradalom negyed A, 9B, 9, B, G, I-40 és F tömbházainak lakóit várják arra a fórumra, amelyen a közelmúltban kedvező elbírálásban részesült tömbházrehabilitációs projekt részleteit ismertetik.
A találkozón a lakók megismerhetik a tervezett munkálatokat, és feltehetik kérdéseiket a projekttel kapcsolatban – olvasható a gyergyószentmiklósi városháza közleményében.
A fórumot október 6-án, kedden 18 órától tartják a Szinkron Fogászat előtt.
Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi vasárnap délután Gyergyóalfaluban. A baleset nyomán ketten megsérültek, egyikük a roncsba szorult.
Hiánypótló online felületet hozott létre a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Központ. Az új honlap célja, hogy az intézmény programjai a mai igényeknek megfelelően, könnyebben elérhetők legyenek a közösség számára.
Közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak pénteken a gyergyószentmiklósi rendőrség munkatársai: 19 900 lejnyi bírságot szabtak ki, négy jogosítványt és három forgalmit bevontak.
Több mint 160 diák és pedagógus vett részt a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak megelőző és tájékoztató programjain a gyergyószentmiklósi Kós Károly és a Téglagyári iskolákban.
Több mint 110 versenyző 280 mézmintával nevezett az Nektária Székelyföldi Mézversenyre. A rendezvény ünnepi napján, október 3-án mézlovagrendek felvonulása, kézművesvásár, néptánc és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Gyergyószentmiklóson.
Zajlik a járdaépítés Gyergyószentmiklóson a Gyilkostó sugárúton, miközben folytatják az esővíz-elvezető rendszer kiépítését is. Az első szakaszban az örmény templomtól a Csobothegy utcáig dolgoznak. A forgalom elterelésére nincs szükség.
Októberben 16 alkalommal is játssza Gyergyószéken legújabb zenés bábelőadását a HalVirág bábszínház.
Különleges diaporámavetítésre várják az érdeklődőket pénteken 17 órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum nagytermébe. Az Ott, ahol zúg című előadás Romfeld Ákos Beszélő arcok című kiállításának záróeseménye is.
Üzembe helyezték a közcsatorna-hálózatot Gyergyószentmiklós több utcájában, így az érintett ingatlanok tulajdonosai megkezdhetik a rácsatlakozáshoz szükséges ügyintézést – tájékoztat a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
120 hallgatóval, köztük 51 új diákkal indította a tanévet a Babeș–Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi földrajz-turizmus kihelyezett tagozata. A tanévnyitón elhangzott, a világ változásaira való felkészülés is fontos feladat.
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