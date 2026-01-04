A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak

Idegenforgalmi illetéket vezettek be Gyergyószentmiklóson
Fotó: Pinti Attila
Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket és a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.
A városi tanács 2025 utolsó ülésén döntött arról, hogy az új évtől minden, Gyergyószentmiklóshoz tartozó szálláshelyen megszálló vendégtől éjszakánként 2 lejes speciális illetéket kérnek. A máshol már hosszabb ideje alkalmazott illetékből származó bevételt teljes egészében turisztikai célokra fordítják.
A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.
Ez a pénz egy újonnan létrehozandó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezethez kerül, amely jogi személyiséggel rendelkező szakmai egyesülésként működik majd. A társulásban helyet kap a Babeș–Bolyai Tudományegyetem turizmus szakja, helyi vendéglátósok, turisztikai szolgáltatók, valamint az önkormányzat.
– ismertette megkeresésünkre válaszolva Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester.
Amint az év végi tanácsülésen is elhangzott, Gyergyószentmiklós Gyilkostóval együtt már most is erős turisztikai célpont, és szerepel azon romániai célpontok között, amelyeket nagy európai utazásszervezők kínálnak.
Aggályként fogalmazódott meg, hogy nem lesz egyszerű az itt megszálló turisták és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának nyilvántartása, mivel a térségben számos szálláshely nagy valószínűséggel nem teljesen hivatalosan működik.
A polgármester szerint a szálláshelyek működtetésének „kifehérítésében” is segíthet a TDM, hiszen
Így ezek versenyelőnybe kerülnek a nem teljesen törvényesen működőkkel szemben.
Főként a Gyilkos-tó jelenti a környék turisztikai erősségét
Fotó: Pinti Attila
Az ágazatban a törvények betartatása azonban elsősorban nem önkormányzati hatáskör – tette hozzá Nagy Zoltán. Megjegyezte ugyanakkor, hogy korábban is történtek, és várhatóan ezután is lesznek ellenőrzések az illetékes országos hatóságok részéről, amelyek
A város egyelőre nem becsül konkrét éves bevételt a kétlejes illetékből, mivel az első év tapasztalatai mutatják majd meg, hány vendégéjszakát jelentenek be a szállásadók hivatalosan. A kapacitás azonban látható: például a pünkösdi Boldogasszony Zarándokvonat évente 700-900 vendéget hoz Gyergyószentmiklósra, akiket a városban és környékén szállásolnak el.
Ebben az évben már látható és kézzelfogható eredményeket kell hozzon az új kezdeményezés. A promóciós kiadványok mellett digitális fejlesztések – applikációk, weboldalak – készülnek, valamint kulturális és gasztronómiai programok előkészítése zajlik, már 2027-re is készülve.
A Boldogasszony Zarándokvonat évente 700–900 vendéget hoz a városba
Fotó: László Ildikó
Egy év múlva ugyanis nagy esély van arra, hogy a város a szokásosnál jóval több vendéget fogadhat, amikor Hargita megye viseli majd az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
A polgármester kiemelte:
hiszen nem a helyiek, hanem a városba érkező látogatók fizetik, a bevételt viszont a helyiek javára fordítják.
A tervek között szerepel továbbá, hogy az év elején újraindítják a város turisztikai irodáját. Ennek megvalósítása az országos közigazgatási átszervezésektől is függ, az önkormányzat azonban eltökélt abban, hogy Gyergyószentmiklósnak ismét legyen működő turisztikai információs központja – szögezte le Nagy Zoltán.
