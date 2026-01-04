A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak

Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket és a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.

Gergely Imre 2026. január 04., 16:232026. január 04., 16:23

A városi tanács 2025 utolsó ülésén döntött arról, hogy az új évtől minden, Gyergyószentmiklóshoz tartozó szálláshelyen megszálló vendégtől éjszakánként 2 lejes speciális illetéket kérnek. A máshol már hosszabb ideje alkalmazott illetékből származó bevételt teljes egészében turisztikai célokra fordítják. Ez a pénz egy újonnan létrehozandó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezethez kerül, amely jogi személyiséggel rendelkező szakmai egyesülésként működik majd. A társulásban helyet kap a Babeș–Bolyai Tudományegyetem turizmus szakja, helyi vendéglátósok, turisztikai szolgáltatók, valamint az önkormányzat.

A TDM feladata a térség turisztikai menedzsmentje és népszerűsítése, fejlesztési javaslatok és programok kidolgozása, valamint képzések szervezése lesz

– ismertette megkeresésünkre válaszolva Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester. Hirdetés Amint az év végi tanácsülésen is elhangzott, Gyergyószentmiklós Gyilkostóval együtt már most is erős turisztikai célpont, és szerepel azon romániai célpontok között, amelyeket nagy európai utazásszervezők kínálnak.

A cél az, hogy ezt a vonzerőt még hangsúlyosabban jelenítsék meg a belföldi és a nemzetközi piacon.

Aggályként fogalmazódott meg, hogy nem lesz egyszerű az itt megszálló turisták és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának nyilvántartása, mivel a térségben számos szálláshely nagy valószínűséggel nem teljesen hivatalosan működik. A polgármester szerint a szálláshelyek működtetésének „kifehérítésében” is segíthet a TDM, hiszen

az illetékből finanszírozott promócióval kizárólag azokat a szállásadókat és turisztikai egységeket reklámoznák, amelyek szabályosan működnek és befizetik a hozzájárulást.

Így ezek versenyelőnybe kerülnek a nem teljesen törvényesen működőkkel szemben.

Főként a Gyilkos-tó jelenti a környék turisztikai erősségét Fotó: Pinti Attila

Az ágazatban a törvények betartatása azonban elsősorban nem önkormányzati hatáskör – tette hozzá Nagy Zoltán. Megjegyezte ugyanakkor, hogy korábban is történtek, és várhatóan ezután is lesznek ellenőrzések az illetékes országos hatóságok részéről, amelyek

akár be is zárathatják a szabálytalanul működő egységeket.

A város egyelőre nem becsül konkrét éves bevételt a kétlejes illetékből, mivel az első év tapasztalatai mutatják majd meg, hány vendégéjszakát jelentenek be a szállásadók hivatalosan. A kapacitás azonban látható: például a pünkösdi Boldogasszony Zarándokvonat évente 700-900 vendéget hoz Gyergyószentmiklósra, akiket a városban és környékén szállásolnak el.

Az önkormányzat ugyanakkor vállalja, hogy az illetékből befolyt összeg kétszeresét teszi a keretbe a város hozzájárulásaként, a turizmus fellendítése érdekében.

Ebben az évben már látható és kézzelfogható eredményeket kell hozzon az új kezdeményezés. A promóciós kiadványok mellett digitális fejlesztések – applikációk, weboldalak – készülnek, valamint kulturális és gasztronómiai programok előkészítése zajlik, már 2027-re is készülve.

A Boldogasszony Zarándokvonat évente 700–900 vendéget hoz a városba Fotó: László Ildikó

Egy év múlva ugyanis nagy esély van arra, hogy a város a szokásosnál jóval több vendéget fogadhat, amikor Hargita megye viseli majd az Európa Gasztronómiai Régiója címet. A polgármester kiemelte:

az idegenforgalmi illeték nem a gyergyószentmiklósiakat terheli,