Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés

Gyergyószentmiklósra is „betette a lábát" a sürgősségi kormányrendelet

A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.

Gergely Imre 2025. december 30., 16:382025. december 30., 16:38

Rendkívüli ülésen döntött a gyergyószentmiklósi önkormányzati testület a jövő évi helyi adókról és illetékekről. A kedden délben tartott ülésen elfogadott határozat részletei ezúttal nem helyi kezdeményezésből születtek:

gyakorlatilag a december 17-én közzétett sürgősségi kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.

Amint Nagy Zoltán polgármester hangsúlyozta, a rendelet a 2026-os évre átalakítja az adózási rendszert, és

jelentős emeléseket hoz, elsősorban az ingatlan- és járműadók terén.

Mennyit fognak fizetni a gyergyószentmiklósiak? A kertes házak esetében az épületadó 70 százalékkal nő, a tömbházlakásoknál szintén 70 százalékos emelés érvényes, ám

a korábban a 30 évnél korábban épített létesítmények esetében biztosított 30–50 százalékos kedvezmények megszüntetése miatt a tényleges növekedés meghaladja a 100 százalékot.

Ugyanis az eddig erre vonatkozó kedvezményeket is eltörölte a kormány. A belterületi, mezőgazdasági használatú földeket (legelő, kaszáló, szántó) 30 százalékos adóemelés érinti, míg

a külterületeken 4 és 20 százalék közötti növekedés várható.

Az erdők esetében nem kellett adót emelni. A személygépkocsik adózását a szén-dioxid-kibocsátás és az európai környezetvédelmi besorolás alapján határozzák meg. A kisebb autókat érinti leginkább a változás:

egy 1600 köbcentis, Euró 0-s autó adója 77 százalékkal nő, míg egy Euró 6-os járműnél 44 százalékos az emelés.

Nagyobb motor és alacsonyabb kibocsátás esetén az adónövekedés aránya kisebb. Konkrétan: például egy 1600 köbcentis Euró 0-s autóra 77 százalékos az adóemelés, így a tulajdonos az idei 88 lej helyett jövőben 156 lejt kell fizessen. Egy Euró 6-osnál 44 százalakos az emelkedés, vagyis 88 helyett 129 lej lesz a kötelező adó. A céges ingatlanoknál nem történt tényleges adóemelés, ugyanakkor

minden olyan adónemet, amelyet a kormány nem emelt kötelezően, 5,6 százalékos indexálás érint.

Megszűnő adókedvezmények Szintén a kormány döntésének értelmében megszűnnek a rendszeres véradók, a kisnyugdíjasok és az alacsony jövedelműek adókedvezményei. Ugyanakkor megmarad a kedvezmény az energetikai korszerűsítés alatt álló lakóingatlanok esetében, továbbra is mentesülnek az épületadó egy része alól a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, és érvényben marad a mezőgazdasági gépek utáni adókedvezmény is.

A magánszemélyek március 31-ig 10 százalékos kedvezménnyel fizethetik ki az egész éves adót, jogi személyek esetében ez a kedvezmény 8 százalék.

Idegenforgalmi adó Gyergyószentmiklóson is Az ülésen döntöttek az idegenforgalmi adó bevezetéséről is:

Gyergyószentmiklóson ezentúl különleges illetékként 2 lej/fő/éjszaka összeget kell fizetniük a városban megszálló vendégeknek.