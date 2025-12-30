Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés

Gyergyószentmiklósra is „betette a lábát" a sürgősségi kormányrendelet
Fotó: Pinti Attila
A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.
Rendkívüli ülésen döntött a gyergyószentmiklósi önkormányzati testület a jövő évi helyi adókról és illetékekről. A kedden délben tartott ülésen elfogadott határozat részletei ezúttal nem helyi kezdeményezésből születtek:
Amint Nagy Zoltán polgármester hangsúlyozta, a rendelet a 2026-os évre átalakítja az adózási rendszert, és
A kertes házak esetében az épületadó 70 százalékkal nő, a tömbházlakásoknál szintén 70 százalékos emelés érvényes, ám
Ugyanis az eddig erre vonatkozó kedvezményeket is eltörölte a kormány.
A belterületi, mezőgazdasági használatú földeket (legelő, kaszáló, szántó) 30 százalékos adóemelés érinti, míg
Az erdők esetében nem kellett adót emelni.
A személygépkocsik adózását a szén-dioxid-kibocsátás és az európai környezetvédelmi besorolás alapján határozzák meg. A kisebb autókat érinti leginkább a változás:
Nagyobb motor és alacsonyabb kibocsátás esetén az adónövekedés aránya kisebb.
Konkrétan: például egy 1600 köbcentis Euró 0-s autóra 77 százalékos az adóemelés, így a tulajdonos az idei 88 lej helyett jövőben 156 lejt kell fizessen. Egy Euró 6-osnál 44 százalakos az emelkedés, vagyis 88 helyett 129 lej lesz a kötelező adó.
A céges ingatlanoknál nem történt tényleges adóemelés, ugyanakkor
Szintén a kormány döntésének értelmében megszűnnek a rendszeres véradók, a kisnyugdíjasok és az alacsony jövedelműek adókedvezményei. Ugyanakkor megmarad a kedvezmény az energetikai korszerűsítés alatt álló lakóingatlanok esetében, továbbra is mentesülnek az épületadó egy része alól a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, és érvényben marad a mezőgazdasági gépek utáni adókedvezmény is.
Az ülésen döntöttek az idegenforgalmi adó bevezetéséről is:
Az ebből származó bevételeket a turizmus népszerűsítésére fordítják, amelyhez az önkormányzat a befolyt összeg kétszeresét teszi hozzá.
Theodor Dobrean tanácsos szorgalmazta, hogy ne csak az ismert szállodákra és panziókra vessék ki ezt az adónemet, hanem tegyenek lépéseket arra, hogy a hagyományos vendéglátók mellett az Airbnb-hez és más szállásplatformokhoz kötődő ingatlanok is azonosítva legyenek. Airbnb egy online piactér, amin keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni az interneten.
