Csütörtökön terjesztené a parlament elé a kormányprogramját és a miniszterek listáját Luca Niculescu

Fotó: Presidency.ro
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy tervei szerint csütörtökön nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát.
Kiemelte, hogy jelenleg minden lehetőség nyitott:
A Digi24 televíziónak péntek este azt nyilatkozta, hogy csütörtökön konstruktív megbeszéléseket folytatott három párt képviselőivel, és hétfőn folytatja az egyeztetéseket a többi parlamenti párttal. Hozzátette: továbbra is optimista.
„Minden lehetőség nyitott még: technokrata kormány, hibrid – politikai és technokrata – kormány, illetve tisztán politikai kormány is. Természetesen olyan többséget szeretnék, amely nemcsak megkapja a parlament bizalmát, hanem azt követően a kormányprogramot is sikeresen megvalósítja,
– hangsúlyozta Niculescu az Agerpres szemléje szerint.
Hozzátette, minden politikai erő tisztában van Románia nehéz helyzetével, beleértve a politikai válságot és a gazdasági, társadalmi problémákat is.
„Mindenki ezt érzi. Tegnap (csütörtökön - szerk. megj.) láttam nyitottságot a kormány támogatására. (...)
– fogalmazott a kijelölt kormányfő.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői felkérték Dominic Fritzet, hogy mondjon le a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéről, és keressen munkát a magánszférában.
Az ügyvivő kabinet pénteki ülésén jóváhagyta 18,87 millió lej értékű termék kivételét és ingyenes szétosztását az állami tartalékalapból a rászorulók között sürgősségi humanitárius segélyként.
A Szuperliga 11. fordulójában összecsapó Sepsi OSK–Dinamo labdarúgó-mérkőzésen Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakja is jelen lesz – szúrta ki a Sepsi Rádió.
Vádat emelt a Jászberényi Járási Ügyészség egy 19 éves jászkiséri lány ellen, aki idén nyáron a jászapáti római katolikus templomból perselypénzt és vagyontárgyakat lopott – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.
A kormány a pénteki ülésén meghosszabbította a kolozsvári és iași-i regionális sürgősségi kórház átadási határidejét 2029. december 31-ig, a craiovaiét pedig 2029. május 31-ig.
Vádat emelt pénteken a legfőbb ügyészség Bogdan Peșchir, Călin Georgescu volt államfőjelölt TikTok-kampányának finanszírozója ellen elektronikus kommunikáció útján elkövetett folytatólagosan elkövetett szavazatvásárlás bűntette miatt.
A kormány pénteki ülésén összesen 7,849 millió lejt utalt ki 97 iskolának a vizesblokk létrehozását vagy korszerűsítését, illetve a víz- és csatornahálózatra való csatlakozást biztosító munkálatok folytatására.
Az AUR a gazdákat támogató intézkedések sürgős jóváhagyását követeli, miután Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter állítólag kijelentette, hogy ezek „valahol a pénzügyminisztériumban vagy a kormánynál vesztegelnek”.
Romániának már lehetne teljes jogkörű kormánya, amely képes megváltoztatni az ország gazdasági irányát, ha a pártok stabil parlamenti többség helyreállítását a politikai és választási számítások elé helyezték volna – közölte pénteken Sorin Grindeanu.
Több erőszakos, illetve rendbontással kapcsolatos incidens is történt csütörtök este a csendőrség, valamint a Bukaresti Steaua és a Temesvári Politehnica labdarúgócsapatok ultrái között, a nagyszebeni mérkőzés előtt.
szóljon hozzá!