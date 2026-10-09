Csütörtökön terjesztené a parlament elé a kormányprogramját és a miniszterek listáját Luca Niculescu

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy tervei szerint csütörtökön nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát.

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technokrata, hibrid vagy politikai kormány alakulhat, és szeretné egy minél stabilabb parlamenti többség támogatását elnyerni.

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A Digi24 televíziónak péntek este azt nyilatkozta, hogy csütörtökön konstruktív megbeszéléseket folytatott három párt képviselőivel, és hétfőn folytatja az egyeztetéseket a többi parlamenti párttal. Hozzátette: továbbra is optimista.

„Minden lehetőség nyitott még: technokrata kormány, hibrid – politikai és technokrata – kormány, illetve tisztán politikai kormány is. Természetesen olyan többséget szeretnék, amely nemcsak megkapja a parlament bizalmát, hanem azt követően a kormányprogramot is sikeresen megvalósítja,