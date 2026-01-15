Rovatok
Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg

Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.

Barabás Hajnal

2026. január 15., 16:11

Barabás Hajnal

2026. január 15., 16:112026. január 15., 16:11

2026. január 15., 17:052026. január 15., 17:05

Süllyesztett tornaterem, tetején szabadtéri műgyepes pályával • Fotó: Borbély Fanni

Süllyesztett tornaterem, tetején szabadtéri műgyepes pályával

Fotó: Borbély Fanni

Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.

Barabás Hajnal

2026. január 15., 16:112026. január 15., 16:11

2026. január 15., 17:052026. január 15., 17:05

Birtokukba vették a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai csütörtökön az újonnan felépített tornatermet. A teremben matracok, padok és egyéb sporteszközök segítségével kialakított akadálypályán végighaladva mutatták meg: mozogni öröm. Az iskola tanulói tánc- és énekműsorral is készültek az átadó ünnepségre.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere ünnepi beszédében elmondta, ez

az iskola egy állandó, biztos pontját jelenti Csíkszeredának a maga közel másfél évszázados történetével.

Az új tornaterem kivitelezése során pedig a jövőt építve feltárult a múlt, azaz egymásra épült a szó szoros értelmében a múlt és a jövő – az elöljáró ezzel arra utalt, hogy a süllyesztett épület munkálatai során régészeti leletekre bukkantak, emiatt is tartott hosszú évekig a megvalósítás.

Ünnepi műsorral készültek a Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermének átadójára a diákok • Fotó: Borbély Fanni

Ünnepi műsorral készültek a Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermének átadójára a diákok

Fotó: Borbély Fanni

A polgármester arra is kitért beszédében, hogy a munkálatok összértéke 17 millió lej volt, amelyből alig valamivel több mint 3 millió lejt adott a román kormány, a fennmaradó összeget a csíkszeredaiak adólejeiből biztosították.

Idézet
Ezt a pénzt a gyermekek jövőjébe fektettük”

– mondta.

Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy ez a tornaterem nemcsak egy épület, hanem a közös akarat és a jövőbe vetett hit megvalósulása.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„Végre megértük ezt a napot is” – ezt már László Károly, az iskola igazgatója mondta, hozzátéve, az építkezés hat éve alatt a hite, hogy valaha elkészül, sokszor megbicsaklott. Hozzátette, régi álom vált valóra, most felavatnak és birtokukba vesznek egy olyan teret, amelyre régóta vágytak, és ahol méltó feltételek mellett erősödhetnek meg.

Köszönetét fejezte ki a korábbi és a jelenlegi városvezetésnek is a megvalósításért, hiszen

sokáig egy 100 négyzetméteres tornateremben tartották a testnevelési órákat, gyakran két-három osztálynak is párhuzamosan.
Labdabedobással „vágtak szalagot" • Fotó: Borbély Fanni

Labdabedobással „vágtak szalagot”

Fotó: Borbély Fanni

Beszédében említést tett arról is, hogy a csarnok falában egy időkapszulát helyeztek el, amelyet 25 év után nyithatnak fel, és amelyben olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyek, úgy véli, 25 év után is értéket jelentenek.

Idézet
Legyen ez a hely a sport szentélye”

– zárta beszédét.

A diákok labdabedobással avatták fel a termet, ilyen rendhagyó módon „vágtak szalagot”, végül az ünnepség egyházi áldással zárult.

Így lett a tervből valóság

Hosszú évek teltek el a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének megépítéséig. Több mint 15 éve, 2010-ben számoltunk be arról, hogy a csíkszeredai önkormányzat az iskola melletti sportpályák helyén tornatermet szeretne építtetni.

2011-ben fogadták el a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet többször módosítottak, hiszen a költségeket naprakésszé kellett tenni. 2018-ban hirdettek meg a közbeszerzést a kivitelezésre, ezt jelentkező hiányában többször megismételték, 2019-ben is.

Az öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel, a tetőn pedig műgyepes sportpályával ellátott tornatermet végül 2021-ben kezdték el építeni, csakhogy le kellett állni a munkálatokkal, ugyanis régészeti feltárás késleltette a kivitelezést. 2023-ban arról írtunk, hogy továbbra is lassan haladnak a munkálatokkal, de bizakodtak, hogy 2024-re elkészül.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Birtokukba vették a tanulók az új sportpályát • Fotó: Borbély Fanni

Birtokukba vették a tanulók az új sportpályát

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Táncműsort is bemutattak • Fotó: Borbély Fanni

Táncműsort is bemutattak

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
2 hozzászólás Hozzászólások

