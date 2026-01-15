Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg

Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.
Süllyesztett tornaterem, tetején szabadtéri műgyepes pályával
Fotó: Borbély Fanni
Birtokukba vették a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai csütörtökön az újonnan felépített tornatermet. A teremben matracok, padok és egyéb sporteszközök segítségével kialakított akadálypályán végighaladva mutatták meg: mozogni öröm. Az iskola tanulói tánc- és énekműsorral is készültek az átadó ünnepségre.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere ünnepi beszédében elmondta, ez
Az új tornaterem kivitelezése során pedig a jövőt építve feltárult a múlt, azaz egymásra épült a szó szoros értelmében a múlt és a jövő – az elöljáró ezzel arra utalt, hogy a süllyesztett épület munkálatai során régészeti leletekre bukkantak, emiatt is tartott hosszú évekig a megvalósítás.
Ünnepi műsorral készültek a Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermének átadójára a diákok
A polgármester arra is kitért beszédében, hogy a munkálatok összértéke 17 millió lej volt, amelyből alig valamivel több mint 3 millió lejt adott a román kormány, a fennmaradó összeget a csíkszeredaiak adólejeiből biztosították.
– mondta.
Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy ez a tornaterem nemcsak egy épület, hanem a közös akarat és a jövőbe vetett hit megvalósulása.
„Végre megértük ezt a napot is” – ezt már László Károly, az iskola igazgatója mondta, hozzátéve, az építkezés hat éve alatt a hite, hogy valaha elkészül, sokszor megbicsaklott. Hozzátette, régi álom vált valóra, most felavatnak és birtokukba vesznek egy olyan teret, amelyre régóta vágytak, és ahol méltó feltételek mellett erősödhetnek meg.
Köszönetét fejezte ki a korábbi és a jelenlegi városvezetésnek is a megvalósításért, hiszen
Labdabedobással „vágtak szalagot”
Beszédében említést tett arról is, hogy a csarnok falában egy időkapszulát helyeztek el, amelyet 25 év után nyithatnak fel, és amelyben olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyek, úgy véli, 25 év után is értéket jelentenek.
– zárta beszédét.
A diákok labdabedobással avatták fel a termet, ilyen rendhagyó módon „vágtak szalagot”, végül az ünnepség egyházi áldással zárult.
Így lett a tervből valóság
Hosszú évek teltek el a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének megépítéséig. Több mint 15 éve, 2010-ben számoltunk be arról, hogy a csíkszeredai önkormányzat az iskola melletti sportpályák helyén tornatermet szeretne építtetni.
2011-ben fogadták el a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet többször módosítottak, hiszen a költségeket naprakésszé kellett tenni. 2018-ban hirdettek meg a közbeszerzést a kivitelezésre, ezt jelentkező hiányában többször megismételték, 2019-ben is.
Az öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel, a tetőn pedig műgyepes sportpályával ellátott tornatermet végül 2021-ben kezdték el építeni, csakhogy le kellett állni a munkálatokkal, ugyanis régészeti feltárás késleltette a kivitelezést. 2023-ban arról írtunk, hogy továbbra is lassan haladnak a munkálatokkal, de bizakodtak, hogy 2024-re elkészül.
Birtokukba vették a tanulók az új sportpályát
Táncműsort is bemutattak
