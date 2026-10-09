Ősz végéig folytatják az útkarbantartást Csíkszeredában

Noha a megszokottnál később kezdődött el Csíkszeredában az útkarbantartás, ezt az ősz végéig szeretnék folytatni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi. Több helyszínen dolgoznak, de a Fürdő utcában tervezett munkálat jövőre marad.

Kovács Attila 2026. október 09., 07:562026. október 09., 07:56

Nyári helyett őszi útkarbantartás zajlik Csíkszeredában, mindez a költségvetés elkésett elfogadása miatt, mert a szükséges közbeszerzést is csak nyáron tudták kiírni. A közel 6 millió lej értékű munkálatok így jóval később kezdődtek a szokásosnál, de az eddigi őszi időjárás ezeket egyáltalán nem hátráltatta. Hirdetés Bors Béla alpolgármester szerint az előrejelzések azt mutatják, hogy még nyugodtan lehet dolgozni, ő úgy látja, hogy

októberben végig, és november közepéig, akár végéig várhatóan folytatódhat a munkavégzés.

Fotó: Borbély Fanni

Jelenleg a Mérleg utcában a második, parkolóval rendelkező belső udvar felújításával dolgozik a kivitelező, az alapozás és az esővíz-elvezető rendszer javítása megtörtént, és a napokban nekifogtak a járdaszegélyek kialakításának. Ha az időjárás engedi, az aszfaltréteget is elterítik – tudtuk meg. A Tudor lakótelepen a Testvériség sugárúton közös munkálatokat végeznek a fizetős parkolást üzemeltető Csíki Trans Kft.-vel:

utóbbi mindkét oldalon a parkolóhelyeket újítja fel, míg a városháza a járdákat, valamint az úttesten végzi el a javításokat.

Fotó: Borbély Fanni

A sugárút felső szakaszán, a Hargita Vendégváróig is lesz beavatkozás, a parkolók mellett az úttest is felújításra vár, ugyanakkor a zöldövezeteket is szeretnék rendezni – mondta el az elöljáró. Hozzátette, a Decemberi Forradalom utca egy szakaszán az esővíz-elvezető rendszert kell javítani, folytatódik az aknatetők szintre emelése, az útburkolati jelek festése is.

Fotó: Borbély Fanni

Tervezett munkálat, amit elhalasztanak Elmarad viszont erről az évről a Fürdő utca első, a vasúti aluljárótól a Hajnal utcáig tartó szakaszának újraaszfaltozása. Mint Bors Béla tájékoztatott, ott ugyan végeztek méréseket, de mivel a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató óriásprojektje részeként a szécsenyi víz- és csatornahálózat-építése még azon a szakaszon is munkálatokkal jár,

úgy döntöttek, hogy az új burkolat elkészítését jövő tavaszra halasztják.

Fotó: Borbély Fanni

Az említett utcarészen az esővíz-elvezetés megoldása jelent kihívást, mert nagy a szintkülönbség a Fürdő és a szomszédos Tavasz utcák között – említette. Tovább tart a forgalmi táblák cseréje, amelyek oszlopait rozsdamentes acélból készültekre váltják, ebből már több száz került a helyére.

A makadámutak javítását elvégezték, viszont két övezetben, Csibában és Szécsenyben csak kisebb beavatkozás történt,