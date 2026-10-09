Ősz végéig folytatják az útkarbantartást Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Noha a megszokottnál később kezdődött el Csíkszeredában az útkarbantartás, ezt az ősz végéig szeretnék folytatni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi. Több helyszínen dolgoznak, de a Fürdő utcában tervezett munkálat jövőre marad.
Nyári helyett őszi útkarbantartás zajlik Csíkszeredában, mindez a költségvetés elkésett elfogadása miatt, mert a szükséges közbeszerzést is csak nyáron tudták kiírni. A közel 6 millió lej értékű munkálatok így jóval később kezdődtek a szokásosnál, de az eddigi őszi időjárás ezeket egyáltalán nem hátráltatta.
Bors Béla alpolgármester szerint az előrejelzések azt mutatják, hogy még nyugodtan lehet dolgozni, ő úgy látja, hogy
Fotó: Borbély Fanni
Jelenleg a Mérleg utcában a második, parkolóval rendelkező belső udvar felújításával dolgozik a kivitelező, az alapozás és az esővíz-elvezető rendszer javítása megtörtént, és a napokban nekifogtak a járdaszegélyek kialakításának. Ha az időjárás engedi, az aszfaltréteget is elterítik – tudtuk meg.
A Tudor lakótelepen a Testvériség sugárúton közös munkálatokat végeznek a fizetős parkolást üzemeltető Csíki Trans Kft.-vel:
Fotó: Borbély Fanni
A sugárút felső szakaszán, a Hargita Vendégváróig is lesz beavatkozás, a parkolók mellett az úttest is felújításra vár, ugyanakkor a zöldövezeteket is szeretnék rendezni – mondta el az elöljáró.
Hozzátette, a Decemberi Forradalom utca egy szakaszán az esővíz-elvezető rendszert kell javítani, folytatódik az aknatetők szintre emelése, az útburkolati jelek festése is.
Fotó: Borbély Fanni
Elmarad viszont erről az évről a Fürdő utca első, a vasúti aluljárótól a Hajnal utcáig tartó szakaszának újraaszfaltozása. Mint Bors Béla tájékoztatott, ott ugyan végeztek méréseket, de mivel a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató óriásprojektje részeként a szécsenyi víz- és csatornahálózat-építése még azon a szakaszon is munkálatokkal jár,
Fotó: Borbély Fanni
Az említett utcarészen az esővíz-elvezetés megoldása jelent kihívást, mert nagy a szintkülönbség a Fürdő és a szomszédos Tavasz utcák között – említette.
Tovább tart a forgalmi táblák cseréje, amelyek oszlopait rozsdamentes acélból készültekre váltják, ebből már több száz került a helyére.
mielőtt átadták volna a terepet a víz- és csatornahálózat-építést végző cégnek. Nemsokára újabb kátyúzás is kezdődik, mivel több útszakaszon gödrök vannak az utakon – tudtuk meg.
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