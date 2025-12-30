Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában

Már javában zajlanak az előkészületek a szilveszteri ünnepséghez Csíkszereda főterén • Fotó: Székelyhon

Már javában zajlanak az előkészületek a szilveszteri ünnepséghez Csíkszereda főterén

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.

Székelyhon

2025. december 30., 15:382025. december 30., 15:38

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Sürgősségi Esetek Országos Felügyelősége (IGSU) december második felében videókonferencián nyomatékosította a tűzijátékok szervezésének új – a bukaresti gázrobbanások miatt megszigorított – feltételeit. Ezek viszont Csíkszereda esetében teljesíthetetlenek, ugyais

nem lehet a tűzijáték fellövési pontjától számított 500 méteren belül például gázvezeték, üzemanyag-töltőállomás vagy lakóövezet

– közölte a csíkszeredai városháza.

Mint írták, Csíkszeredában ugyanúgy jártak el, mint minden korábbi évben: a tűzijátékokra szakosodott cég – amellyel már hagyományosan, hosszú évek óta együttműködnek – kérvényezte a tűzoltósági engedélyt, azonban

szilveszter előtt egy nappal az IGSU nem adta meg a szükséges engedélyt, így le kellett mondani a tűzijátékról.

Ráadásul a megszabott feltételek tudatában kijelenthető: hosszú távon sem tervezhetnek Csíkszereda központjában tűzijátékkal.

Az újévi látvány így sem marad el, ugyanis

fényjátékkal ünnepelnek.

Szilveszter estéjén, éjszakáján közösségi hangulat vár mindenkit a Szabadság téren, ahol bulival, élő zenével, ünnepi korcsolyázási programmal, éjfélkor pedig fényjátékkal köszöntik 2026-ot.

Hirdetés

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban
Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
A kolozsvári Waldorf-iskola menesztett magyar aligazgatója a Krónikának: „nem csak a tisztség elvesztéséről van szó”
A csíkszeredai klubok nem adnak játékost az U20-as hokiválogatottnak a vébére
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Székelyhon

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban
Székelyhon

Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban
Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
Székely Sport

Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
A kolozsvári Waldorf-iskola menesztett magyar aligazgatója a Krónikának: „nem csak a tisztség elvesztéséről van szó”
Krónika

A kolozsvári Waldorf-iskola menesztett magyar aligazgatója a Krónikának: „nem csak a tisztség elvesztéséről van szó”
A csíkszeredai klubok nem adnak játékost az U20-as hokiválogatottnak a vébére
Székely Sport

A csíkszeredai klubok nem adnak játékost az U20-as hokiválogatottnak a vébére
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 30., kedd

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek

Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
2025. december 30., kedd

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Hirdetés
2025. december 30., kedd

A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván

A Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulója alkalmából többnapos megemlékezés-sorozatot szerveznek január 5–7. között Madéfalván.

A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván
A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván
2025. december 30., kedd

A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván
2025. december 29., hétfő

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
2025. december 29., hétfő

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
2025. december 29., hétfő

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei

Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
2025. december 29., hétfő

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!