Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában

Már javában zajlanak az előkészületek a szilveszteri ünnepséghez Csíkszereda főterén
Fotó: Székelyhon
A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.
A Sürgősségi Esetek Országos Felügyelősége (IGSU) december második felében videókonferencián nyomatékosította a tűzijátékok szervezésének új – a bukaresti gázrobbanások miatt megszigorított – feltételeit. Ezek viszont Csíkszereda esetében teljesíthetetlenek, ugyais
– közölte a csíkszeredai városháza.
Mint írták, Csíkszeredában ugyanúgy jártak el, mint minden korábbi évben: a tűzijátékokra szakosodott cég – amellyel már hagyományosan, hosszú évek óta együttműködnek – kérvényezte a tűzoltósági engedélyt, azonban
Ráadásul a megszabott feltételek tudatában kijelenthető: hosszú távon sem tervezhetnek Csíkszereda központjában tűzijátékkal.
Az újévi látvány így sem marad el, ugyanis
Szilveszter estéjén, éjszakáján közösségi hangulat vár mindenkit a Szabadság téren, ahol bulival, élő zenével, ünnepi korcsolyázási programmal, éjfélkor pedig fényjátékkal köszöntik 2026-ot.
Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.
A Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulója alkalmából többnapos megemlékezés-sorozatot szerveznek január 5–7. között Madéfalván.
Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.
Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.
Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.
Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.
Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.
Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.
szóljon hozzá!