Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában

Már javában zajlanak az előkészületek a szilveszteri ünnepséghez Csíkszereda főterén

A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.

Székelyhon 2025. december 30., 15:382025. december 30., 15:38

A Sürgősségi Esetek Országos Felügyelősége (IGSU) december második felében videókonferencián nyomatékosította a tűzijátékok szervezésének új – a bukaresti gázrobbanások miatt megszigorított – feltételeit. Ezek viszont Csíkszereda esetében teljesíthetetlenek, ugyais

nem lehet a tűzijáték fellövési pontjától számított 500 méteren belül például gázvezeték, üzemanyag-töltőállomás vagy lakóövezet

– közölte a csíkszeredai városháza. Mint írták, Csíkszeredában ugyanúgy jártak el, mint minden korábbi évben: a tűzijátékokra szakosodott cég – amellyel már hagyományosan, hosszú évek óta együttműködnek – kérvényezte a tűzoltósági engedélyt, azonban

szilveszter előtt egy nappal az IGSU nem adta meg a szükséges engedélyt, így le kellett mondani a tűzijátékról.

Ráadásul a megszabott feltételek tudatában kijelenthető: hosszú távon sem tervezhetnek Csíkszereda központjában tűzijátékkal. Az újévi látvány így sem marad el, ugyanis

fényjátékkal ünnepelnek.