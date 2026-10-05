Az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább az embereket Romániában

Fotó: Borbély Fanni
A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában.
Az Eurobarométer-adatokat a Társadalmi Figyelő nevű projektjének keretében ismertette hétfőn a szervezet.
A szegénység miatt 48 százalék aggódik, míg az EU-ban átlagosan 32 százalék – ismerteti az Agerpres.
A romániaiak 45 százaléka attól tart, hogy a következő egy évben nem engedheti meg magának az utazást, 44 százalék a közüzemi számlák, ugyancsak 44 százalék pedig az egészségügyi ellátás megfizethetősége miatt aggódik.
A közüzemi költségek miatt Romániánál csak Írországban és Görögországban nagyobb az aggodalom: előbbiben a válaszadók 47, utóbbiban 58 százaléka tart attól, hogy nem tudja majd kifizetni ezeket.
A romániai válaszadók fele rossznak ítéli az ország gazdasági helyzetét, 25 százalék szerint az sem nem jó, sem nem rossz, valamivel több mint egyötödük pedig kedvezőnek látja. Ezek az arányok közel állnak az uniós átlaghoz.
Az uniós átlag 36, 35 és 27 százalék.
A felmérés szerint a románok 42 százaléka arra számít, hogy a mai gyermekek felnőttkorukban alacsonyabb életszínvonalon élnek majd, mint a szüleik. Az uniós átlag 45 százalék. Ugyanakkor 35 százalék bízik abban, hogy a következő nemzedék életszínvonala magasabb lesz.
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