Már ezen az úton ehet elérni Nagyadorjánba
Fotó: Haáz Vince
Jó tempóban halad az autópálya építése Maros megyében és a Lőrincfalva-Ákosfalva-Nyárádszereda szakaszon egyre több, a gépkocsiforgalmat érintő változásra lehet számítani.
2026. október 10., 09:132026. október 10., 09:13
2026. október 10., 09:162026. október 10., 09:16
A nyárádgálfalvi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint elkészült a Nagyadorján felé vezető út új szakasza, amely a leendő autópálya alatt vezet át.
Ezt meg is nyitották és ezzel párhuzamosan
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