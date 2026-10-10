Jó tempóban halad az autópálya építése Maros megyében és a Lőrincfalva-Ákosfalva-Nyárádszereda szakaszon egyre több, a gépkocsiforgalmat érintő változásra lehet számítani.

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A nyárádgálfalvi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint elkészült a Nagyadorján felé vezető út új szakasza, amely a leendő autópálya alatt vezet át.

Ezt meg is nyitották és ezzel párhuzamosan