Az AUR támogatására is számít Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy szerdán benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusai mellett szakértők is helyet kapnak.

Székelyhon 2026. június 17., 08:062026. június 17., 08:06 2026. június 17., 08:132026. június 17., 08:13

Veștea a România TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Szerinte Románia nincs jó helyzetben, ezért a politikusoknak félre kell tenniük az egójukat, és cselekedniük kell, mert ezt várják el tőlük a választók – írja az Agerpres. Hirdetés A politikus a miniszterjelöltjeit egyelőre nem kívánta megnevezni. Azt viszont megerősítette, hogy

lesznek liberálisok is a listán, amelyre Eugen Tomac korábbi kijelölt miniszterelnök jelöltjeinek egy része is felkerült.

Veștea elmondta, hogy tárgyalt Alexandru Nazaréval, és bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter is tagja lesz a kormányának. Lényegesnek nevezte, hogy a költségvetés a hitelminősítők által elvárt kereteken belül maradjon. Ezért esett a választása Nazaréra, aki szerinte „nyitottnak mutatkozott” arra, hogy részt vegyen az új kormányban. A politikus közölte azt is, hogy

a kabinetnek nem lesznek RMDSZ-es tagjai, mert a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt a Veștea-kormányban

Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ parlamenti frakciói támogatni fogják az új kabinet beiktatását. „Romániának ma kormányzásra van szüksége” – jelentette ki, hozzátéve, hogy nemcsak az RMDSZ, hanem valamennyi párt – köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – támogatására számít. Az államfő is bíztatta Adrian Veștea megerősítette, hogy kedden találkozott Nicușor Dan államfővel, aki arra biztatta, hogy vigye végig a kormányalakítási folyamatot. A România TV-nek kedd este nyilatkozó politikus arra a kérdésre válaszolt, hogy találkozott-e aznap az államfővel, és fontolóra vette-e, hogy visszaadja a kormányalakítási megbízását. Veștea elmondta, hogy hétfőn és kedden is egyeztetett Nicușor Dannal, és nem áll szándékában lemondani a kormányalakítási megbízásról.

Ha elindultam egy úton, végig akarom járni”

– jelentette ki. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az államfő kitart mellette, és arra biztatta, hogy vigye végig a kormányalakítási folyamatot. „Számítok a parlamentben mindazoknak a felelős politikusoknak a támogatására, akik képesek felülemelkedni a személyes ambíciókon vagy túllépni az egyes pártvezetők által diktált korlátokon” – jelentette ki. Veștea arról is beszélt, hogy

az államfőtől „határozatlan időre szóló megbízást” kapott.