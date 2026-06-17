Az AUR támogatására is számít Adrian Veștea

Fotó: Adrian Veștea/Facebook
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy szerdán benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusai mellett szakértők is helyet kapnak.
2026. június 17., 08:062026. június 17., 08:06
2026. június 17., 08:132026. június 17., 08:13
Veștea a România TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Szerinte Románia nincs jó helyzetben, ezért a politikusoknak félre kell tenniük az egójukat, és cselekedniük kell, mert ezt várják el tőlük a választók – írja az Agerpres.
A politikus a miniszterjelöltjeit egyelőre nem kívánta megnevezni. Azt viszont megerősítette, hogy
Veștea elmondta, hogy tárgyalt Alexandru Nazaréval, és bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter is tagja lesz a kormányának. Lényegesnek nevezte, hogy a költségvetés a hitelminősítők által elvárt kereteken belül maradjon. Ezért esett a választása Nazaréra, aki szerinte „nyitottnak mutatkozott” arra, hogy részt vegyen az új kormányban.
A politikus közölte azt is, hogy
Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ parlamenti frakciói támogatni fogják az új kabinet beiktatását.
„Romániának ma kormányzásra van szüksége” – jelentette ki, hozzátéve, hogy nemcsak az RMDSZ, hanem valamennyi párt – köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – támogatására számít.
Adrian Veștea megerősítette, hogy kedden találkozott Nicușor Dan államfővel, aki arra biztatta, hogy vigye végig a kormányalakítási folyamatot. A România TV-nek kedd este nyilatkozó politikus arra a kérdésre válaszolt, hogy találkozott-e aznap az államfővel, és fontolóra vette-e, hogy visszaadja a kormányalakítási megbízását.
Veștea elmondta, hogy hétfőn és kedden is egyeztetett Nicușor Dannal, és nem áll szándékában lemondani a kormányalakítási megbízásról.
– jelentette ki.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az államfő kitart mellette, és arra biztatta, hogy vigye végig a kormányalakítási folyamatot. „Számítok a parlamentben mindazoknak a felelős politikusoknak a támogatására, akik képesek felülemelkedni a személyes ambíciókon vagy túllépni az egyes pártvezetők által diktált korlátokon” – jelentette ki.
Veștea arról is beszélt, hogy
Ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy folytatódhat-e a korábbi koalíciós megállapodásban rögzített liberális-szociáldemokrata miniszterelnök-váltás. Ez szerinte nem jelenti azt, hogy ne kellene negyedévente vagy félévente értékelni a kormány teljesítményét. „Ezt nemcsak a miniszterelnök, hanem a miniszterek szintjén is meg kell tenni” – tette hozzá.
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