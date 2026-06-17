Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az AUR támogatására is számít Adrian Veștea

• Fotó: Adrian Veștea/Facebook

Fotó: Adrian Veștea/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy szerdán benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusai mellett szakértők is helyet kapnak.

Székelyhon

2026. június 17., 08:062026. június 17., 08:06

2026. június 17., 08:132026. június 17., 08:13

Veștea a România TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Szerinte Románia nincs jó helyzetben, ezért a politikusoknak félre kell tenniük az egójukat, és cselekedniük kell, mert ezt várják el tőlük a választók – írja az Agerpres.

Hirdetés

A politikus a miniszterjelöltjeit egyelőre nem kívánta megnevezni. Azt viszont megerősítette, hogy

lesznek liberálisok is a listán, amelyre Eugen Tomac korábbi kijelölt miniszterelnök jelöltjeinek egy része is felkerült.

Veștea elmondta, hogy tárgyalt Alexandru Nazaréval, és bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter is tagja lesz a kormányának. Lényegesnek nevezte, hogy a költségvetés a hitelminősítők által elvárt kereteken belül maradjon. Ezért esett a választása Nazaréra, aki szerinte „nyitottnak mutatkozott” arra, hogy részt vegyen az új kormányban.

A politikus közölte azt is, hogy

a kabinetnek nem lesznek RMDSZ-es tagjai, mert a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt a Veștea-kormányban.

Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ parlamenti frakciói támogatni fogják az új kabinet beiktatását.

„Romániának ma kormányzásra van szüksége” – jelentette ki, hozzátéve, hogy nemcsak az RMDSZ, hanem valamennyi párt – köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – támogatására számít.

Az államfő is bíztatta

Adrian Veștea megerősítette, hogy kedden találkozott Nicușor Dan államfővel, aki arra biztatta, hogy vigye végig a kormányalakítási folyamatot. A România TV-nek kedd este nyilatkozó politikus arra a kérdésre válaszolt, hogy találkozott-e aznap az államfővel, és fontolóra vette-e, hogy visszaadja a kormányalakítási megbízását.

Veștea elmondta, hogy hétfőn és kedden is egyeztetett Nicușor Dannal, és nem áll szándékában lemondani a kormányalakítási megbízásról.

Idézet
Ha elindultam egy úton, végig akarom járni”

– jelentette ki.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az államfő kitart mellette, és arra biztatta, hogy vigye végig a kormányalakítási folyamatot. „Számítok a parlamentben mindazoknak a felelős politikusoknak a támogatására, akik képesek felülemelkedni a személyes ambíciókon vagy túllépni az egyes pártvezetők által diktált korlátokon” – jelentette ki.

Veștea arról is beszélt, hogy

az államfőtől „határozatlan időre szóló megbízást” kapott.

Ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy folytatódhat-e a korábbi koalíciós megállapodásban rögzített liberális-szociáldemokrata miniszterelnök-váltás. Ez szerinte nem jelenti azt, hogy ne kellene negyedévente vagy félévente értékelni a kormány teljesítményét. „Ezt nemcsak a miniszterelnök, hanem a miniszterek szintjén is meg kell tenni” – tette hozzá.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Székelyhon

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Székelyhon

Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Székely Sport

Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Krónika

Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Székely Sport

Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 17., szerda

Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó

Meghalt kedden a kórházban az a 12 éves marosborgói (Mureșenii Bârgăului) lány, akit hétfőn a járdán gázolt el egy autó a Beszterce-Naszód megyei településen.

Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó
Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó
2026. június 17., szerda

Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó
Hirdetés
2026. június 17., szerda

Inflációban is utazik a székely – csak kicsit másként

Az infláció átírja a nyaralási szokásokat, de idén sem csökken a nyaralni indulók száma Székelyföldön. Törökország és Egyiptom tartja vezető helyét a Maros megyei turisták körében, a Csíki-medencében pedig Montenegró népszerűsége nőtt meg idén.

Inflációban is utazik a székely – csak kicsit másként
Inflációban is utazik a székely – csak kicsit másként
2026. június 17., szerda

Inflációban is utazik a székely – csak kicsit másként
2026. június 16., kedd

Egy év múlva nézhetjük az ötödik Shrek-filmet – videó

Megjelent az első kedvcsináló előzetes a soron következő, 2027-ben érkező Shrek-filmhez. A 2000-es évek népszerű animációs franchise-ja négy mozifilmet és két Csizmás kandúr spin-offot ért meg.

Egy év múlva nézhetjük az ötödik Shrek-filmet – videó
Egy év múlva nézhetjük az ötödik Shrek-filmet – videó
2026. június 16., kedd

Egy év múlva nézhetjük az ötödik Shrek-filmet – videó
2026. június 16., kedd

Medvét láttak több Hargita megyei településen

Medvék jelenlétét jelezték több településről is a hatóságoknak kedd délután és az esti órákban. A hatóságok Ro-Alertet küldtek az érintett települések lakóinak.

Medvét láttak több Hargita megyei településen
Medvét láttak több Hargita megyei településen
2026. június 16., kedd

Medvét láttak több Hargita megyei településen
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Medve támadt egy férfira Brassó megyében, helikopterrel vitték kórházba

Ismét emberre támadt egy medve: ezúttal Brassó megyében sebesített meg egy körülbelül 50 éves férfit. A sérült életének megmentéséért mentőhelikoptert is bevetettek, amely elsőként érkezett a helyszínre.

Medve támadt egy férfira Brassó megyében, helikopterrel vitték kórházba
Medve támadt egy férfira Brassó megyében, helikopterrel vitték kórházba
2026. június 16., kedd

Medve támadt egy férfira Brassó megyében, helikopterrel vitték kórházba
2026. június 16., kedd

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján

Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
2026. június 16., kedd

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
2026. június 16., kedd

2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet

Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter kedden közölte, hogy elküldték a Hivatalos Közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi-rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet.

2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet
2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet
2026. június 16., kedd

2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását

Közösségi összefogás eredményeképpen nyert a bálványosi talajminta a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Az év talaja közönségszavazásán. A talajszelvényt Kis Mercedesz-Boglárka geológus-kutató nevezte be a versenybe.

Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását
Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását
2026. június 16., kedd

Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását
2026. június 16., kedd

Ismét medve támadt egy turistára a Transzfogarasi úton

Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.

Ismét medve támadt egy turistára a Transzfogarasi úton
Ismét medve támadt egy turistára a Transzfogarasi úton
2026. június 16., kedd

Ismét medve támadt egy turistára a Transzfogarasi úton
2026. június 16., kedd

Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt

Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.

Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt
Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt
2026. június 16., kedd

Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!