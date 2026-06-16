Egy év múlva nézhetjük az ötödik Shrek-filmet – videó

Megjelent az első kedvcsináló előzetes a soron következő, 2027-ben érkező Shrek-filmhez. A 2000-es évek népszerű animációs franchise-ja négy mozifilmet és két Csizmás kandúr spin-offot ért meg.

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A Universal Pictures leányvállalatánál, a Disney konkurens Dreamworks Animation stúdiónál készült Shrek-filmekből az első és a második rész számít igazi klasszikusnak, a harmadik és a negyedik epizód kritikai szempontból már nem tudott a nyomukba érni, de bevételek tekintetében nem maradtak el sokkal a Shrek 2 majdnem egymilliárd dolláros teljesítményétől.

A Shrek-franchise eddigi utolsó filmjét, a Csizmás kandúr: Az utolsó kívánságot 2022 telén mutatták be, az animációs alkotás pedig 480 millió dollárt termelt a mozipénztáraknál.

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A Shrek 5 eredetileg 2026 nyarán érkezett volna, azonban elnapolták a premiert 2027-re, amit a most megjelent előzetes is megerősített. A rendezői székbe visszatér a Shrek 2-őt is rendező Conrad Vernon, a Trollok-franchise rendezője Walt Dohr, mellettük pedig a Minyonok és a Gru-filmeken, valamint a Simpsons család közel kétszáz epizódján is dolgozó Brad Ableson is csatlakozik társrendezőként.

A karakterek eredeti szinkronszínészei is visszatérnek, így Shreket továbbra is Mike Meyers, Szamárt Eddie Murphy és Fionát Cameron Diaz hangjain hallhatjuk. Hozzájuk csatlakozik Zendaya, aki Shrekék lánya, Felicia hangját adja, valamint Macello Hernández és Skyler Gisondo, akik Shrekék fiait, Fergust és Farklet szólaltatják meg.

Az előzetesből megtudhatjuk, hogy Szamár újrabrandelést szeretne (ami a valamelyest megváltoztatott animációs stíluson is visszaköszön), hőseinket pedig egy sötét hangulatú városba viszi az új kaland, a történet egy adott pontján pedig tömlöcbe is kerülnek.