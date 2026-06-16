Egy év múlva nézhetjük az ötödik Shrek-filmet – videó

Fotó: Dreamworks Animations
Megjelent az első kedvcsináló előzetes a soron következő, 2027-ben érkező Shrek-filmhez. A 2000-es évek népszerű animációs franchise-ja négy mozifilmet és két Csizmás kandúr spin-offot ért meg.
A Universal Pictures leányvállalatánál, a Disney konkurens Dreamworks Animation stúdiónál készült Shrek-filmekből az első és a második rész számít igazi klasszikusnak, a harmadik és a negyedik epizód kritikai szempontból már nem tudott a nyomukba érni, de bevételek tekintetében nem maradtak el sokkal a Shrek 2 majdnem egymilliárd dolláros teljesítményétől.
• Videó: Universal Pictures
A Shrek-franchise eddigi utolsó filmjét, a Csizmás kandúr: Az utolsó kívánságot 2022 telén mutatták be, az animációs alkotás pedig 480 millió dollárt termelt a mozipénztáraknál.
A Shrek 5 eredetileg 2026 nyarán érkezett volna, azonban elnapolták a premiert 2027-re, amit a most megjelent előzetes is megerősített. A rendezői székbe visszatér a Shrek 2-őt is rendező Conrad Vernon, a Trollok-franchise rendezője Walt Dohr, mellettük pedig a Minyonok és a Gru-filmeken, valamint a Simpsons család közel kétszáz epizódján is dolgozó Brad Ableson is csatlakozik társrendezőként.
A karakterek eredeti szinkronszínészei is visszatérnek, így Shreket továbbra is Mike Meyers, Szamárt Eddie Murphy és Fionát Cameron Diaz hangjain hallhatjuk. Hozzájuk csatlakozik Zendaya, aki Shrekék lánya, Felicia hangját adja, valamint Macello Hernández és Skyler Gisondo, akik Shrekék fiait, Fergust és Farklet szólaltatják meg.
Az előzetesből megtudhatjuk, hogy Szamár újrabrandelést szeretne (ami a valamelyest megváltoztatott animációs stíluson is visszaköszön), hőseinket pedig egy sötét hangulatú városba viszi az új kaland, a történet egy adott pontján pedig tömlöcbe is kerülnek.
Medvék jelenlétét jelezték több településről is a hatóságoknak kedd délután és az esti órákban. A hatóságok Ro-Alertet küldtek az érintett települések lakóinak.
Ismét emberre támadt egy medve: ezúttal Brassó megyében sebesített meg egy körülbelül 50 éves férfit. A sérült életének megmentéséért mentőhelikoptert is bevetettek, amely elsőként érkezett a helyszínre.
Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.
Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter kedden közölte, hogy elküldték a Hivatalos Közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi-rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet.
Közösségi összefogás eredményeképpen nyert a bálványosi talajminta a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Az év talaja közönségszavazásán. A talajszelvényt Kis Mercedesz-Boglárka geológus-kutató nevezte be a versenybe.
Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.
Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.
Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.
A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.
Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.
szóljon hozzá!