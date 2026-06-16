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Fotó: Haáz Vince
Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter kedden közölte, hogy elküldték a Hivatalos Közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi-rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet.
2026. június 16., 19:552026. június 16., 19:55
2026. június 16., 19:562026. június 16., 19:56
Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőkként tanulnak majd a 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint.
A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetenciavizsgákon a román nyelvi és az anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett
Egy másik fontos újdonság, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen
A reál szakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudományok és vallás, a humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk.
További újdonság, hogy
a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy,
a technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát.
A rendelet azt is előírja, hogy az idegen nyelvi kompetenciák felmérését, a digitális kompetenciák értékelését, illetve az alapkompetenciák írásbeli felmérését tanév közben kell megszervezni.
Ismét emberre támadt egy medve: ezúttal Brassó megyében sebesített meg egy körülbelül 50 éves férfit. A sérült életének megmentéséért mentőhelikoptert is bevetettek, amely elsőként érkezett a helyszínre.
Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.
Közösségi összefogás eredményeképpen nyert a bálványosi talajminta a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Az év talaja közönségszavazásán. A talajszelvényt Kis Mercedesz-Boglárka geológus-kutató nevezte be a versenybe.
Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.
Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.
Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.
A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.
Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.
Az álláspontok rugalmasabbá válására számít az RMDSZ, de a jelenlegi politikai helyzetben „Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök” – jelentette ki a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi ülése után Csoma Botond.
Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.
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