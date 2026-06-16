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2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter kedden közölte, hogy elküldték a Hivatalos Közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi-rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet.

Székelyhon

2026. június 16., 19:552026. június 16., 19:55

2026. június 16., 19:562026. június 16., 19:56

Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőkként tanulnak majd a 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint.

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A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetenciavizsgákon a román nyelvi és az anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett

az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáit.

Egy másik fontos újdonság, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen

a szakirányuktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit.

A reál szakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudományok és vallás, a humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk.

További újdonság, hogy

  • a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy,

  • a technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát.

A rendelet azt is előírja, hogy az idegen nyelvi kompetenciák felmérését, a digitális kompetenciák értékelését, illetve az alapkompetenciák írásbeli felmérését tanév közben kell megszervezni.

Belföld Oktatás
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