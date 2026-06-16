Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea kormányában.

Székelyhon 2026. június 16., 14:002026. június 16., 14:00 2026. június 16., 14:042026. június 16., 14:04

Az RMDSZ nem lép kormányra – jelentette be Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Szövetségi Állandó Tanács keddi ülése után. A döntést azzal indokolta, hogy a kormány beiktatásához a szélsőségesnek tarott pártokból származó képviselők szavazataira is szükség van. Hirdetés Csoma Botond kifejtette,

az RMDSZ vezetősége azt javasolja – de nem írja elő – a képviselőknek, hogy ne szavazzák meg az Adrian Veștea által javasolt kormányt.

„Az összes számítás alapján, amit a sajtóban is láttunk, kiderült, hogy szükség lenne független képviselők szavazataira is, akik az SOS és a POT pártokból származnak. Láttuk, hogy különböző kísérletek folynak az AUR-ral kapcsolatban is, és

nem akartunk egy hajóban evezni ezekkel a független képviselőkkel és szenátorokkal, akik ezekből a pártokból valók”

– idézi Csoma Botondot a Digi24.ro. „A Szövetségi Állandó Tanácsban úgy döntöttünk, hogy az RMDSZ nem lesz része a kormánynak. Az Állandó Tanács ajánlást fogalmazott meg, de nem az Állandó Tanács hozza meg a döntést. Ha nem veszünk részt a kormányzásban, akkor a képviselőházi és a szenátusi frakciók önállóan hoznak döntést, de létezik ez az ajánlás feléjük, hogy ne szavazzuk meg ezt a kormányt. De természetesen, ismétlem, és ez nagyon fontos,

a végső döntés a szabályzat szerint a parlamenti frakcióké”