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Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea kormányában.

Székelyhon

2026. június 16., 14:002026. június 16., 14:00

2026. június 16., 14:042026. június 16., 14:04

Az RMDSZ nem lép kormányra – jelentette be Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Szövetségi Állandó Tanács keddi ülése után. A döntést azzal indokolta, hogy a kormány beiktatásához a szélsőségesnek tarott pártokból származó képviselők szavazataira is szükség van.

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Csoma Botond kifejtette,

az RMDSZ vezetősége azt javasolja – de nem írja elő – a képviselőknek, hogy ne szavazzák meg az Adrian Veștea által javasolt kormányt.

„Az összes számítás alapján, amit a sajtóban is láttunk, kiderült, hogy szükség lenne független képviselők szavazataira is, akik az SOS és a POT pártokból származnak. Láttuk, hogy különböző kísérletek folynak az AUR-ral kapcsolatban is, és

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nem akartunk egy hajóban evezni ezekkel a független képviselőkkel és szenátorokkal, akik ezekből a pártokból valók”

– idézi Csoma Botondot a Digi24.ro.

„A Szövetségi Állandó Tanácsban úgy döntöttünk, hogy az RMDSZ nem lesz része a kormánynak. Az Állandó Tanács ajánlást fogalmazott meg, de nem az Állandó Tanács hozza meg a döntést. Ha nem veszünk részt a kormányzásban, akkor a képviselőházi és a szenátusi frakciók önállóan hoznak döntést, de létezik ez az ajánlás feléjük, hogy ne szavazzuk meg ezt a kormányt. De természetesen, ismétlem, és ez nagyon fontos,

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a végső döntés a szabályzat szerint a parlamenti frakcióké”

– mondta Csoma Botond. Hozzátette, nem hiszi, hogy lesznek olyan RMDSZ-es honatyák, akik a javaslattól eltérően szavaznának.

Belföld Politika
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