Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában

Fotó: Kozán István
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea kormányában.
2026. június 16., 14:002026. június 16., 14:00
2026. június 16., 14:042026. június 16., 14:04
Az RMDSZ nem lép kormányra – jelentette be Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Szövetségi Állandó Tanács keddi ülése után. A döntést azzal indokolta, hogy a kormány beiktatásához a szélsőségesnek tarott pártokból származó képviselők szavazataira is szükség van.
Csoma Botond kifejtette,
„Az összes számítás alapján, amit a sajtóban is láttunk, kiderült, hogy szükség lenne független képviselők szavazataira is, akik az SOS és a POT pártokból származnak. Láttuk, hogy különböző kísérletek folynak az AUR-ral kapcsolatban is, és
– idézi Csoma Botondot a Digi24.ro.
„A Szövetségi Állandó Tanácsban úgy döntöttünk, hogy az RMDSZ nem lesz része a kormánynak. Az Állandó Tanács ajánlást fogalmazott meg, de nem az Állandó Tanács hozza meg a döntést. Ha nem veszünk részt a kormányzásban, akkor a képviselőházi és a szenátusi frakciók önállóan hoznak döntést, de létezik ez az ajánlás feléjük, hogy ne szavazzuk meg ezt a kormányt. De természetesen, ismétlem, és ez nagyon fontos,
– mondta Csoma Botond. Hozzátette, nem hiszi, hogy lesznek olyan RMDSZ-es honatyák, akik a javaslattól eltérően szavaznának.
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