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Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását

• Fotó: Kiss Boglárka Mercédesz

Fotó: Kiss Boglárka Mercédesz

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Közösségi összefogás eredményeképpen nyert a bálványosi talajminta a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Az év talaja közönségszavazásán. A talajszelvényt Kis Mercedesz-Boglárka geológus-kutató nevezte be a versenybe.

Bodor Tünde

2026. június 16., 19:202026. június 16., 19:20

2026. június 16., 20:442026. június 16., 20:44

A Magyar Talajtani Társaság kedden, június 16-án hirdetett eredményt. Mint a szervezet Facebook-oldalán írják, számos jelölt több száz szavazatot gyűjtött, az első két helyezett között – a tavalyi évhez hasonlóan – végig szoros verseny alakult ki, és mindketten 1000 feletti szavazatszámot értek el.

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A harmadik helyezett pedig az utolsó napokban hatalmas hajrával biztosította helyét a dobogón.

A 14 minta dobogósainak sora tehát a következőképpen alakult:

  1. helyezett: Bálványosfürdő savanyú, reduktív, CO₂- és H₂S-gázok által módosított szulfidos barna erdőtalaj szelvénye – 1432 szavazat

  2. helyezett: Mosonmagyaróvár talajszelvénye – 1188 szavazat

  3. helyezett: Dejtár talajszelvénye – 639 szavazat

A felterjesztő, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem és az ELTE kutatója jóleső érzéssel vette tudomásul, hogy mennyien szavaztak a versenyben egy talajszelvényre, amelyben korábban sokaknak eszükbe sem jutott értéket látni.

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A Magyar Talajtani Társaság minden évben meghirdeti talajszelvény-versenyét, melyen idén egy, az Apor Lányok Feredője melletti talajszelvény is versenybe száll. Szavazatával ön is növelheti nyerési esélyeit.

Kiss Mercédesz-Boglárka a bálványosi Apor Lányok Feredőjének közeléből származó földmintáról szóló posztját rengetegen megosztották a közösségi oldalakon:

a kutató diákjai, kolozsvári és partiumi hallgatók, a szülők, egyetemi kollégák, ismerősök és idegenek.

A talajszelvény származási helyén, Torján (Bálványos Torja községhez tartozik) a helybeliek szintén nagyon szurkoltak, tulajdonképpen egész Háromszéken felfigyeltek és szavaztak a helyi értéket jelentő földmintára.

Idézet
Ez is nagy nyeresége a versenyben való részvételnek, de a legnagyobb a közösségi összefogás, amelyre jelen helyzetben nagy szüksége van a székelységnek, magyarságnak”

– mondta Kiss-Mercedesz Boglárka, akit a jó hír Olaszországban, diákjaival végzett terepmunkán ért utol.

December 5-én, a Talaj Világnapján történő díjátadásra – ahol fizikailag is bemutatják a nyertes talajszelvényt – várják a talajmintát benevező geológust és Torja község önkormányzatának képviselőjét is.

Azt követően pedig a monolit szelvénydarab bekerül a budapesti mezőgazdasági múzeum városligeti gyűjteményébe, továbbá a miskolci, Kárpát-medencei szintű talajtárba.

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