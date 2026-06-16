Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását

Közösségi összefogás eredményeképpen nyert a bálványosi talajminta a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Az év talaja közönségszavazásán. A talajszelvényt Kis Mercedesz-Boglárka geológus-kutató nevezte be a versenybe.

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A Magyar Talajtani Társaság kedden, június 16-án hirdetett eredményt. Mint a szervezet Facebook-oldalán írják, számos jelölt több száz szavazatot gyűjtött, az első két helyezett között – a tavalyi évhez hasonlóan – végig szoros verseny alakult ki, és mindketten 1000 feletti szavazatszámot értek el.

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A harmadik helyezett pedig az utolsó napokban hatalmas hajrával biztosította helyét a dobogón.

A 14 minta dobogósainak sora tehát a következőképpen alakult:

helyezett: Bálványosfürdő savanyú, reduktív, CO₂- és H₂S-gázok által módosított szulfidos barna erdőtalaj szelvénye – 1432 szavazat helyezett: Mosonmagyaróvár talajszelvénye – 1188 szavazat helyezett: Dejtár talajszelvénye – 639 szavazat

A felterjesztő, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem és az ELTE kutatója jóleső érzéssel vette tudomásul, hogy mennyien szavaztak a versenyben egy talajszelvényre, amelyben korábban sokaknak eszükbe sem jutott értéket látni.

korábban írtuk Székelyföldi talajszelvény is elnyerheti az Év talaja elismerést A Magyar Talajtani Társaság minden évben meghirdeti talajszelvény-versenyét, melyen idén egy, az Apor Lányok Feredője melletti talajszelvény is versenybe száll. Szavazatával ön is növelheti nyerési esélyeit.

Kiss Mercédesz-Boglárka a bálványosi Apor Lányok Feredőjének közeléből származó földmintáról szóló posztját rengetegen megosztották a közösségi oldalakon: