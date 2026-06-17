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Inflációban is utazik a székely – csak kicsit másként

Görögország továbbra is népszerű a hazai turisták körében, főleg azok számára, akik aktív kikapcsolódást és gazdag látnivalókat keresnek • Fotó: Haáz Vince

Görögország továbbra is népszerű a hazai turisták körében, főleg azok számára, akik aktív kikapcsolódást és gazdag látnivalókat keresnek

Fotó: Haáz Vince

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Az infláció átírja a nyaralási szokásokat, de idén sem csökken a nyaralni indulók száma Székelyföldön. Törökország és Egyiptom tartja vezető helyét a Maros megyei turisták körében, a Csíki-medencében pedig Montenegró népszerűsége nőtt meg idén.

Hajnal Csilla

2026. június 17., 07:572026. június 17., 07:57

A Maros megyei turisták többsége a bevált célpontokat részesíti előnyben – derül ki a marosvásárhelyi Elgini Tour tapasztalataiból.

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A listát Törökország és Egyiptom vezeti, ahol az all inclusive üdülési forma kínálja a legtöbbet: pihenés, étkezés és tengerpart – mindenféle kompromisszum nélkül. A törökök ezen a téren verhetetlen színvonalat képviselnek – meséli Balizs Kriszta, a marosvásárhelyi iroda munkatársa.

Görögország szintén töretlen népszerűségnek örvend, azonban más közönséget vonz: azokat, akik az aktív kikapcsolódást és a gazdag látnivalókat keresik, és szívesebben választanak félpanziós ellátást a teljes körű szolgáltatás helyett. Hozzátette, Olaszország és Spanyolország is egyre erősebben jelenik meg a romániai piacon.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az infláció átrendezi a prioritásokat

A megélhetési költségek és az infláció emelkedése érezteti hatását az utazási szokásokban is. Balizs Kriszta úgy tapasztalja, az

aki korábban évente két-három utat engedhetett meg magának, az idén egy útra szűkíti a keretét.

Mivel a közepes kategóriájú szállodák árai is jelentősen megugrottak, sokan inkább egyetlen, gondosan megválasztott, minőségi nyaralást terveznek. Az előfoglalók ugyanakkor kedvezőbb árakhoz juthatnak – ez az egyik leghatékonyabb módja a spórolásnak – tette hozzá az utazásszervező.

Az Elgini Tour tapasztalata szerint a turisták száma összességében nem csökkent: a lemondók helyét új utazók töltik be, köztük olyanok is, akik idén lépik át először az ország határát.

Idézet
Érződik az infláció, viszont van egy olyan körforgás, amiben kiegyenlítődik a számla a turisztikai irodák számára is

– magyarázta Balizs Kriszta.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

 

Kiegyenlítődés a csíkszeredai irodánál is

A csíkszeredai Tian Tour utazási iroda is hasonló képet mutat: bár a bulgáriai utak iránt csökkent az érdeklődés, Montenegró népszerűsége számottevően megnőtt idén – magyarázta György Tibor, az utazási iroda tulajdonosa. Az iroda a tavalyi árszinten dolgozik, és igyekszik széles közönség számára elérhető ajánlatokat kínálni –

a nyári utak jelentős részét már év elején lefoglalták, sokan pedig már tavaly lefoglalták az utakat.

A Csíki-medencében élőkre azonban nem jellemző, hogy minden évben ugyanoda térnek vissza nyaralni, az utazásszervező tapasztalatai szerint az utazni vágyók fele évente változtatja a nyaralás helyszínét.

Az infláció hatása az iroda profitjának visszaesésén mutatkozik meg leginkább – véli György, aki szerint a belföldi utak sem kínálnak igazi alternatívát:

egy romániai nyaralás ára ma már alig marad el a külföldi utakétól, ahol szinte csak a szállítás jelent pluszköltséget.

Szemléletes példaként hozta fel azt, hogy Csíkszeredában sok helyen ugyanannyit kell fizetni egy pizzáért, mint Rómában.

Csíkszék Marosszék Utazás
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