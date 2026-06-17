Inflációban is utazik a székely – csak kicsit másként

Görögország továbbra is népszerű a hazai turisták körében, főleg azok számára, akik aktív kikapcsolódást és gazdag látnivalókat keresnek
Fotó: Haáz Vince
Az infláció átírja a nyaralási szokásokat, de idén sem csökken a nyaralni indulók száma Székelyföldön. Törökország és Egyiptom tartja vezető helyét a Maros megyei turisták körében, a Csíki-medencében pedig Montenegró népszerűsége nőtt meg idén.
A Maros megyei turisták többsége a bevált célpontokat részesíti előnyben – derül ki a marosvásárhelyi Elgini Tour tapasztalataiból.
A listát Törökország és Egyiptom vezeti, ahol az all inclusive üdülési forma kínálja a legtöbbet: pihenés, étkezés és tengerpart – mindenféle kompromisszum nélkül. A törökök ezen a téren verhetetlen színvonalat képviselnek – meséli Balizs Kriszta, a marosvásárhelyi iroda munkatársa.
Görögország szintén töretlen népszerűségnek örvend, azonban más közönséget vonz: azokat, akik az aktív kikapcsolódást és a gazdag látnivalókat keresik, és szívesebben választanak félpanziós ellátást a teljes körű szolgáltatás helyett. Hozzátette, Olaszország és Spanyolország is egyre erősebben jelenik meg a romániai piacon.
Fotó: Haáz Vince
A megélhetési költségek és az infláció emelkedése érezteti hatását az utazási szokásokban is. Balizs Kriszta úgy tapasztalja, az
Mivel a közepes kategóriájú szállodák árai is jelentősen megugrottak, sokan inkább egyetlen, gondosan megválasztott, minőségi nyaralást terveznek. Az előfoglalók ugyanakkor kedvezőbb árakhoz juthatnak – ez az egyik leghatékonyabb módja a spórolásnak – tette hozzá az utazásszervező.
Az Elgini Tour tapasztalata szerint a turisták száma összességében nem csökkent: a lemondók helyét új utazók töltik be, köztük olyanok is, akik idén lépik át először az ország határát.
– magyarázta Balizs Kriszta.
Fotó: Haáz Vince
A csíkszeredai Tian Tour utazási iroda is hasonló képet mutat: bár a bulgáriai utak iránt csökkent az érdeklődés, Montenegró népszerűsége számottevően megnőtt idén – magyarázta György Tibor, az utazási iroda tulajdonosa. Az iroda a tavalyi árszinten dolgozik, és igyekszik széles közönség számára elérhető ajánlatokat kínálni –
A Csíki-medencében élőkre azonban nem jellemző, hogy minden évben ugyanoda térnek vissza nyaralni, az utazásszervező tapasztalatai szerint az utazni vágyók fele évente változtatja a nyaralás helyszínét.
Az infláció hatása az iroda profitjának visszaesésén mutatkozik meg leginkább – véli György, aki szerint a belföldi utak sem kínálnak igazi alternatívát:
Szemléletes példaként hozta fel azt, hogy Csíkszeredában sok helyen ugyanannyit kell fizetni egy pizzáért, mint Rómában.
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