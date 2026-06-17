Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia

Fotó: Diakónia SeniorActiv/Facebook
A Diakónia új, kétéves futamidejű programja azzal segít az időseknek, amire a leginkább szükségük van: közösséggel, élménnyel. A cél legalább 120 sepsiszentgyörgyi nyugdíjas aktivizálása és társadalmi kapcsolataik erősítése.
A Diakónia Keresztyén Alapítvány háromszéki idősgondozó ágazata sikeresen pályázott a Sepsi GAL Egyesület által meghirdetett, időseket célzó szociális szolgáltatásokat támogató programban. A támogatás ugyanakkor országos elbírálási rendszerben dőlt el, az alapítvány a finanszírozást közvetlenül a gyulafehérvári illetékes hatóságtól kapja, magyarázta a Székelyhonnak Tóth Anna, az alapítvány idősgondozó ágazatának igazgatója.
A 24 hónapos futamidejű Senior Activ elnevezésű projekt keretében legalább 122 sepsiszentgyörgyi nyugdíjast kell bevonni a tevékenységekbe.
elősegítve társadalmi beilleszkedésüket és életminőségük javítását. A program keretében kézműves foglalkozásokat, időstornát, egészségügyi nevelést, valamint a korábban is népszerű gyászcsoportot és Alzheimer-kávézót is működtetik.
A jelentkezőknek ugyanakkor egy kérdőív kitöltésével számot kell adniuk anyagi helyzetükről is, többek között arról, rendelkeznek-e tartalékokkal váratlan kiadások esetére, képesek lennének-e lecserélni egy elromlott háztartási gépet, vagy megengedhetnek-e maguknak évente egy távolabbi üdülést.
A Csíki negyed lakóit a vártemplomi gyülekezeti házba, az Ó-szemerjai városrész időseit pedig a helyi templom gyülekezeti termébe várják. Emellett a Tavirózsa utcai székhelyen is rendszeresen szerveznek kreatív és közösségépítő programokat.
A projekt megvalósítását ugyanakkor jelentős adminisztrációs teher kíséri – mutatott rá érdeklődésünkre Tóth Anna. Míg a hagyományos szociális szolgáltatások esetében néhány dokumentum elegendő egy kedvezményezett nyilvántartásba vételéhez,
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