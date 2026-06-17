Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia

A Diakónia új, kétéves futamidejű programja azzal segít az időseknek, amire a leginkább szükségük van: közösséggel, élménnyel. A cél legalább 120 sepsiszentgyörgyi nyugdíjas aktivizálása és társadalmi kapcsolataik erősítése.

Bodor Tünde 2026. június 17., 08:302026. június 17., 08:30

A Diakónia Keresztyén Alapítvány háromszéki idősgondozó ágazata sikeresen pályázott a Sepsi GAL Egyesület által meghirdetett, időseket célzó szociális szolgáltatásokat támogató programban. A támogatás ugyanakkor országos elbírálási rendszerben dőlt el, az alapítvány a finanszírozást közvetlenül a gyulafehérvári illetékes hatóságtól kapja, magyarázta a Székelyhonnak Tóth Anna, az alapítvány idősgondozó ágazatának igazgatója. A 24 hónapos futamidejű Senior Activ elnevezésű projekt keretében legalább 122 sepsiszentgyörgyi nyugdíjast kell bevonni a tevékenységekbe.

A támogatás célja, hogy a Diakónia az aktív nyugdíjasok számára közösségi és szabadidős tevékenységeket biztosítson,

elősegítve társadalmi beilleszkedésüket és életminőségük javítását. A program keretében kézműves foglalkozásokat, időstornát, egészségügyi nevelést, valamint a korábban is népszerű gyászcsoportot és Alzheimer-kávézót is működtetik.

A pályázat egyik újdonsága, hogy nem kizárólag hátrányos helyzetű személyek vehetnek részt a programban.

A jelentkezőknek ugyanakkor egy kérdőív kitöltésével számot kell adniuk anyagi helyzetükről is, többek között arról, rendelkeznek-e tartalékokkal váratlan kiadások esetére, képesek lennének-e lecserélni egy elromlott háztartási gépet, vagy megengedhetnek-e maguknak évente egy távolabbi üdülést.

Hasonló foglalkozások korábban is működtek a Diakónia székhelyén, ám most a város peremterületeihez is közelebb vitték ezeket.

A Csíki negyed lakóit a vártemplomi gyülekezeti házba, az Ó-szemerjai városrész időseit pedig a helyi templom gyülekezeti termébe várják. Emellett a Tavirózsa utcai székhelyen is rendszeresen szerveznek kreatív és közösségépítő programokat. Hirdetés A projekt megvalósítását ugyanakkor jelentős adminisztrációs teher kíséri – mutatott rá érdeklődésünkre Tóth Anna. Míg a hagyományos szociális szolgáltatások esetében néhány dokumentum elegendő egy kedvezményezett nyilvántartásba vételéhez,

az uniós finanszírozású programban egy személy bevonásához akár tizenkét különböző irat elkészítése is szükséges.