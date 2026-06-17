Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Európai uniós támogatással szervezhet programokat az időseknek a sepsiszentgyörgyi Diakónia

• Fotó: Diakónia SeniorActiv/Facebook

Fotó: Diakónia SeniorActiv/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Diakónia új, kétéves futamidejű programja azzal segít az időseknek, amire a leginkább szükségük van: közösséggel, élménnyel. A cél legalább 120 sepsiszentgyörgyi nyugdíjas aktivizálása és társadalmi kapcsolataik erősítése.

Bodor Tünde

2026. június 17., 08:302026. június 17., 08:30

A Diakónia Keresztyén Alapítvány háromszéki idősgondozó ágazata sikeresen pályázott a Sepsi GAL Egyesület által meghirdetett, időseket célzó szociális szolgáltatásokat támogató programban. A támogatás ugyanakkor országos elbírálási rendszerben dőlt el, az alapítvány a finanszírozást közvetlenül a gyulafehérvári illetékes hatóságtól kapja, magyarázta a Székelyhonnak Tóth Anna, az alapítvány idősgondozó ágazatának igazgatója.

A 24 hónapos futamidejű Senior Activ elnevezésű projekt keretében legalább 122 sepsiszentgyörgyi nyugdíjast kell bevonni a tevékenységekbe.

A támogatás célja, hogy a Diakónia az aktív nyugdíjasok számára közösségi és szabadidős tevékenységeket biztosítson,

elősegítve társadalmi beilleszkedésüket és életminőségük javítását. A program keretében kézműves foglalkozásokat, időstornát, egészségügyi nevelést, valamint a korábban is népszerű gyászcsoportot és Alzheimer-kávézót is működtetik.

A pályázat egyik újdonsága, hogy nem kizárólag hátrányos helyzetű személyek vehetnek részt a programban.

A jelentkezőknek ugyanakkor egy kérdőív kitöltésével számot kell adniuk anyagi helyzetükről is, többek között arról, rendelkeznek-e tartalékokkal váratlan kiadások esetére, képesek lennének-e lecserélni egy elromlott háztartási gépet, vagy megengedhetnek-e maguknak évente egy távolabbi üdülést.

Hasonló foglalkozások korábban is működtek a Diakónia székhelyén, ám most a város peremterületeihez is közelebb vitték ezeket.

A Csíki negyed lakóit a vártemplomi gyülekezeti házba, az Ó-szemerjai városrész időseit pedig a helyi templom gyülekezeti termébe várják. Emellett a Tavirózsa utcai székhelyen is rendszeresen szerveznek kreatív és közösségépítő programokat.

Hirdetés

A projekt megvalósítását ugyanakkor jelentős adminisztrációs teher kíséri – mutatott rá érdeklődésünkre Tóth Anna. Míg a hagyományos szociális szolgáltatások esetében néhány dokumentum elegendő egy kedvezményezett nyilvántartásba vételéhez,

az uniós finanszírozású programban egy személy bevonásához akár tizenkét különböző irat elkészítése is szükséges.

A tevékenységeket vezető szakembereknek is részletes megfigyelési lapokat, foglalkozási beszámolókat és jelenléti íveket kell vezetniük, ami a csapat számára új és jelentős többletfeladatot jelent.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Idősek
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Székelyhon

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Székelyhon

Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Székely Sport

Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Krónika

Elbuktak Nicușor Dan proxyjai, és az RMDSZ jól tette, hogy hozzájárult ehhez
Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Székely Sport

Építkezik az FK Csíkszereda, az új vezetőedző több poszton is erősíteni akar
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 16., kedd

Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen

Rekordszámú fogat nevezett be a július 10. és 12. között zajló országos és nemzetközi fogathajtó versenyre. Az oltszemi megmérettetés szokásosnál is több izgalmat ígér, hiszen a gyakorlott fogatok mellett a fiatalabb korosztály is pályára lép.

Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen
Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen
2026. június 16., kedd

Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál

Közúti baleset miatt lassult le a forgalom kedden délután Rétynél, a 11-es és a 13E jelzésű országutak kereszteződésénél. Négy autó ütközött össze, személyi sérülés nem történt.

Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál
Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál
2026. június 16., kedd

Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál
2026. június 16., kedd

Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik

A medve kiszámíthatatlan, a bajt pedig jobb megelőzni – vélekedett a berecki polgármester, és a sürgősségi bizottság egyhangú döntésével összhangban kilövette a faluba, a házak kertjébe bejáró medvét.

Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik
Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik
2026. június 16., kedd

Kilőtték a Martonosba bejáró medvét, de van másik
2026. június 16., kedd

Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem

Sepsiszentgyörgyi üzemet vásárolt fel a Reed Capital magántőkelap – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál beszámolója alapján.

Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem
Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem
2026. június 16., kedd

Gazdát cserélt a csaknem kétszáz embert foglalkoztató sepsiszentgyörgyi üzem
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken

Helyi vállalkozók és szakemberek segítik a háromszéki középiskolásokat a pályaválasztásban. A diákok személyes találkozókon ismerhetnek meg különféle szakmákat és életutakat.

Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken
Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken
2026. június 15., hétfő

Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken
2026. június 15., hétfő

Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön

Tárlatvezetések, műhelyfoglalkozások, koncertek, filmvetítések és közös kvízjáték is várja az érdeklődőket június 20-án Sepsiszentgyörgyön, a Múzeumok Éjszakáján.

Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön
Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön
2026. június 15., hétfő

Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön
2026. június 15., hétfő

Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom

Sok-sok elakadással, de reményen felüli eredménnyel zárult a Réty községhez tartozó szacsvai református templom felújítása. A Hívogató Románia program Szent László útjába belefoglalt istenháza értékes XIV. századi freskókat tárt az utókor elé.

Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom
Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom
2026. június 15., hétfő

Háromszék újabb csiszolt gyémántja lett a felújított szacsvai templom
Hirdetés
2026. június 14., vasárnap

Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért

Mi a teendő, ha egy veszélyesnek ítélt fát észlelünk a közvetlen környezetünkben, közterületen, és ki állja a kivágás költségét? Kézdivásárhelyen az önkormányzat, ám Sepsiszentgyörgyön a lakók akár kétezer lejt is fizethetnek az eltávolításáért.

Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért
Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért
2026. június 14., vasárnap

Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért
2026. június 13., szombat

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián

Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is.

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián
Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián
2026. június 13., szombat

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián
2026. június 13., szombat

Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány

Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követi a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.

Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány
Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány
2026. június 13., szombat

Perkői néptánctalálkozó: a néptánc és a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem élő hagyomány
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!