Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt

Fotó: Pixabay
Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) keddi tájékoztatása szerint
miután a minőségellenőrzések során kék műanyag szálakat találtak a termékben – számol be az Agerpres. A döntés
Az ANSVSA azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessék meg a terméket házi kedvenceikkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik bármelyik romániai Lidl üzletben, és visszafizetik az árát.
Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.
Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.
A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.
Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.
Az álláspontok rugalmasabbá válására számít az RMDSZ, de a jelenlegi politikai helyzetben „Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök” – jelentette ki a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi ülése után Csoma Botond.
Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.
A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.
A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
szóljon hozzá!