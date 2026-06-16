Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt

Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.

Székelyhon 2026. június 16., 18:032026. június 16., 18:03

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) keddi tájékoztatása szerint

a 405 grammos kiszerelésű Coshida Selection nedves állateledel visszahívását a gyártó, a Partner in Pet Food NL BV rendelte el,

Hirdetés miután a minőségellenőrzések során kék műanyag szálakat találtak a termékben – számol be az Agerpres. A döntés

a 2028. április 2-i, valamint a 2028. április 3-i minőségmegőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti.