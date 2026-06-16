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Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.

Székelyhon

2026. június 16., 18:032026. június 16., 18:03

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) keddi tájékoztatása szerint

a 405 grammos kiszerelésű Coshida Selection nedves állateledel visszahívását a gyártó, a Partner in Pet Food NL BV rendelte el,

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miután a minőségellenőrzések során kék műanyag szálakat találtak a termékben – számol be az Agerpres. A döntés

a 2028. április 2-i, valamint a 2028. április 3-i minőségmegőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti.

Az ANSVSA azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessék meg a terméket házi kedvenceikkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik bármelyik romániai Lidl üzletben, és visszafizetik az árát.

Belföld
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