Kelemen Hunor szerint a korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz

A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.

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Kelemen Hunor tájékoztatása szerint a SZÁT mérlegelte a kialakult politikai helyzetet, a parlamenti erőviszonyokat és az erdélyi magyar közösség érdekeit. A testület megállapította:

a jelenlegi helyzetben nem adottak a feltételek ahhoz, hogy az RMDSZ részt vegyen Adrian Veștea kormányalakítási tárgyalásain, vagy szerepet vállaljon az általa tervezett kormányban.

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korábban írtuk Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.

„Továbbra is azt tartjuk helyesnek, hogy a parlamenti realitásokból kell kiindulni. A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz, és nyílt politikai párbeszéd alapján kell megállapodniuk egy működőképes megoldásról: többségi kormányról vagy világos feltételekkel támogatott kisebbségi kormányról” – írta bejegyzésében Kelemen.

Az RMDSZ elnöke szerint a parlamenti erőviszonyokat ismerve