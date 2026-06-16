Kelemen Hunor szerint a korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.
2026. június 16., 16:482026. június 16., 16:48
2026. június 16., 16:542026. június 16., 16:54
Kelemen Hunor tájékoztatása szerint a SZÁT mérlegelte a kialakult politikai helyzetet, a parlamenti erőviszonyokat és az erdélyi magyar közösség érdekeit. A testület megállapította:
A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
„Továbbra is azt tartjuk helyesnek, hogy a parlamenti realitásokból kell kiindulni. A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz, és nyílt politikai párbeszéd alapján kell megállapodniuk egy működőképes megoldásról: többségi kormányról vagy világos feltételekkel támogatott kisebbségi kormányról” – írta bejegyzésében Kelemen.
Az RMDSZ elnöke szerint a parlamenti erőviszonyokat ismerve
„A mi számításaink szerint ehhez szélsőséges pártok támogatására is szükség lenne. Ez nem megbízható többség. Ez nem tiszta politikai alap. A stabil kormányzást nem lehet szélsőségesekre, háttéralkukra és bizonytalan szavazatokra építeni.
– olvasható Kelemen Hunor bejegyzésében.
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