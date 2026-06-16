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400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.

Székelyhon

2026. június 16., 17:282026. június 16., 17:28

A romániai bíróságok portálja szerint a nő neve Ioana Cătălina Dimoftache, és a Bukarest negyedik kerületi ügyészsége emelt vádat ellene 47 rendbeli sikkasztás miatt.

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Az USR polgári félként vesz részt a perben, hogy visszaszerezze a Ioana Cătălina Dimoftache által elsikkasztott pénz egy részét – ismerteti az Agerpres.

Az ügyészség közleménye szerint a vádlott 2024. április 25. és július 19. között egy politikai párt bukaresti szervezetének pénzügyi felelőseként

összesen 412 750 lejt tulajdonított el az általa kezelt összegekből.

A pénzt a pártszervezet két bankszámlájáról egy cég bankszámlájára, majd onnan a vádlott személyes számláira utalták át.

A nyomozás során a vádlott 162 750 lejt visszafizetett. A károsult 250 000 lejre, vagyis a meg nem térült kár összegére jelentett be polgári jogi igényt a büntetőperben.

A kár megtérítésére és az ügyben felmerült bírósági költségek fedezésére a vádlott egyik ingatlanát 250 ezer lej értékhatárig zár alá helyezték.

Belföld Bűnügy
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