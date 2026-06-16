400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse

Fotó: László Ildikó
Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.
A romániai bíróságok portálja szerint a nő neve Ioana Cătălina Dimoftache, és a Bukarest negyedik kerületi ügyészsége emelt vádat ellene 47 rendbeli sikkasztás miatt.
Az USR polgári félként vesz részt a perben, hogy visszaszerezze a Ioana Cătălina Dimoftache által elsikkasztott pénz egy részét – ismerteti az Agerpres.
Az ügyészség közleménye szerint a vádlott 2024. április 25. és július 19. között egy politikai párt bukaresti szervezetének pénzügyi felelőseként
A pénzt a pártszervezet két bankszámlájáról egy cég bankszámlájára, majd onnan a vádlott személyes számláira utalták át.
A nyomozás során a vádlott 162 750 lejt visszafizetett. A károsult 250 000 lejre, vagyis a meg nem térült kár összegére jelentett be polgári jogi igényt a büntetőperben.
A kár megtérítésére és az ügyben felmerült bírósági költségek fedezésére a vádlott egyik ingatlanát 250 ezer lej értékhatárig zár alá helyezték.
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