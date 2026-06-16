400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse

Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.

Székelyhon 2026. június 16., 17:282026. június 16., 17:28

A romániai bíróságok portálja szerint a nő neve Ioana Cătălina Dimoftache, és a Bukarest negyedik kerületi ügyészsége emelt vádat ellene 47 rendbeli sikkasztás miatt. Hirdetés Az USR polgári félként vesz részt a perben, hogy visszaszerezze a Ioana Cătălina Dimoftache által elsikkasztott pénz egy részét – ismerteti az Agerpres. Az ügyészség közleménye szerint a vádlott 2024. április 25. és július 19. között egy politikai párt bukaresti szervezetének pénzügyi felelőseként

összesen 412 750 lejt tulajdonított el az általa kezelt összegekből.