Csoma Botond: Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök

Az álláspontok rugalmasabbá válására számít az RMDSZ, de a jelenlegi politikai helyzetben „Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök” – jelentette ki a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi ülése után Csoma Botond.

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Az RMDSZ szóvivője és képviselőházi frakcióvezetője elmondta, hogy a korábbi koalíció pártjai vagy egy részük csak akkor alakíthatnak kormányt, ha mindegyik fél enged az álláspontjából, mert a parlamenti aritmetika nem tesz lehetővé más működőképes többséget.

Ilyen körülmények között Ilie Bolojan nem lehet kormányfő

– magyarázta.

Csoma szerint a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is rugalmasabbnak kell lennie, és meg kell vizsgálni, létrejöhet-e egy PNL-ből, a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és az RMDSZ-ből álló kisebbségi kormány, amelyet esetleg a Szociáldemokrata Párt (PSD) is támogat, vagy újjá lehet-e alakítani a korábbi koalíciót.

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„Ezekhez a megoldásokhoz csak párbeszéd útján lehet eljutni. Főként azért alakult ki a jelenlegi helyzet, mert hiányzott a párbeszéd azok között a politikai szereplők között, akiknek döntései ide vezettek” – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy megoldást jelentene-e a helyzet feloldására, ha a PNL nem ragaszkodna Ilie Bolojan miniszterelnöki tisztségéhez, a szóvivő igennel válaszolt.