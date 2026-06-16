Csoma Botond: Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök

Fotó: RMDSZ
Az álláspontok rugalmasabbá válására számít az RMDSZ, de a jelenlegi politikai helyzetben „Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök” – jelentette ki a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi ülése után Csoma Botond.
Az RMDSZ szóvivője és képviselőházi frakcióvezetője elmondta, hogy a korábbi koalíció pártjai vagy egy részük csak akkor alakíthatnak kormányt, ha mindegyik fél enged az álláspontjából, mert a parlamenti aritmetika nem tesz lehetővé más működőképes többséget.
– magyarázta.
Csoma szerint a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is rugalmasabbnak kell lennie, és meg kell vizsgálni, létrejöhet-e egy PNL-ből, a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és az RMDSZ-ből álló kisebbségi kormány, amelyet esetleg a Szociáldemokrata Párt (PSD) is támogat, vagy újjá lehet-e alakítani a korábbi koalíciót.
„Ezekhez a megoldásokhoz csak párbeszéd útján lehet eljutni. Főként azért alakult ki a jelenlegi helyzet, mert hiányzott a párbeszéd azok között a politikai szereplők között, akiknek döntései ide vezettek” – jegyezte meg.
Arra a kérdésre, hogy megoldást jelentene-e a helyzet feloldására, ha a PNL nem ragaszkodna Ilie Bolojan miniszterelnöki tisztségéhez, a szóvivő igennel válaszolt.
– jelentette ki.
Hozzátette, hogy az RMDSZ nem akar tanácsokat adni a PNL-nek, de értékelésük szerint Ilie Bolojan már nem lehet Románia miniszterelnöke. Ezért alternatív megoldásokat kell keresni, és újjá kell alakítani a koalíciót.
Arra a kérdésre, hogy újabb egyeztetésekre lenne-e szükség az államfővel egy politikai támogatottsággal rendelkező miniszterelnök kijelöléséhez, Csoma Botond azt mondta: jelenleg van kijelölt miniszterelnök. Ha azonban Adrian Veștea úgy dönt, hogy lemond a kormányalakítási megbízásról, akkor újabb megbeszéléseket kell tartani a Cotroceni-palotában.
A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.
A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.
Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.
Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.
A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.
A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.
Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely szerdán déltől csütörtök éjjel két óráig érvényes többek között Maros és Hargita megyére is.
szóljon hozzá!