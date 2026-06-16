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Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál

Három személyautó és egy furgon szaladt egymásba • Fotó: Tuchiluș Alex

Három személyautó és egy furgon szaladt egymásba

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közúti baleset miatt lassult le a forgalom kedden délután Rétynél, a 11-es és a 13E jelzésű országutak kereszteződésénél. Négy autó ütközött össze, személyi sérülés nem történt.

Székelyhon

2026. június 16., 16:252026. június 16., 16:25

Torlódás alakult ki a rétyi körforgalom Maksa felőli bejáratánál kedden 14 óra környékén. A fotók tanúsága szerint

négy jármű szaladt egymásba: három személyautó és egy furgon.

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A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset következtében senki sem sérült meg, kizárólag anyagi károk keletkeztek.

Kovászna megye Háromszék Baleset
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