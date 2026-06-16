Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál

Három személyautó és egy furgon szaladt egymásba
Fotó: Tuchiluș Alex
Közúti baleset miatt lassult le a forgalom kedden délután Rétynél, a 11-es és a 13E jelzésű országutak kereszteződésénél. Négy autó ütközött össze, személyi sérülés nem történt.
Torlódás alakult ki a rétyi körforgalom Maksa felőli bejáratánál kedden 14 óra környékén. A fotók tanúsága szerint
A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset következtében senki sem sérült meg, kizárólag anyagi károk keletkeztek.
A medve kiszámíthatatlan, a bajt pedig jobb megelőzni – vélekedett a berecki polgármester, és a sürgősségi bizottság egyhangú döntésével összhangban kilövette a faluba, a házak kertjébe bejáró medvét.
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Sok-sok elakadással, de reményen felüli eredménnyel zárult a Réty községhez tartozó szacsvai református templom felújítása. A Hívogató Románia program Szent László útjába belefoglalt istenháza értékes XIV. századi freskókat tárt az utókor elé.
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Négy férfinél tartottak házkutatást a Kovászna megyei rendőrök Maros és Beszterce-Naszód megyében: az illetőket azzal gyanúsítják, hogy ellopták egy 84 éves sepsiszentgyörgyi nő 14 ezer eurós megtakarítását.
Eltűnt férfi miatt riasztották a hatóságokat, de már csak a holttestét találták meg az erdőben.
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