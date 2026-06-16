Egymásba rohant négy autó a rétyi körforgalomnál

2026. június 14., vasárnap

Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért

Mi a teendő, ha egy veszélyesnek ítélt fát észlelünk a közvetlen környezetünkben, közterületen, és ki állja a kivágás költségét? Kézdivásárhelyen az önkormányzat, ám Sepsiszentgyörgyön a lakók akár kétezer lejt is fizethetnek az eltávolításáért.