Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely szerdán déltől csütörtök éjjel két óráig érvényes többek között Maros és Hargita megyére is.

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Szerdán déltől kezdődően Máramarosban, Erdély nagy részén, a Körösvidék északi részén és Moldvában időszakosan légköri instabilitás várható, amely felhőszakadásokban, villámlásokban, rövid ideig tartó szélerősödésben (50–70 km/órás széllökésekkel), elszórtan viharokban és kisebb-közepes méretű jégesőben nyilvánul meg – közölte kedden az ANM.

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A meteorológusok szerint rövid idő (1–3 óra) alatt 15–20 liter/négyzetméter csapadék hullhat, helyenként meghaladva a 30 liter/négyzetmétert.

Záporok kedden délután is előfordulhatnak kisebb területeken az északi régiókban. A riasztás a következő megyéket érinti: Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Fehér, Maros, Hargita, Beszterce-Naszód, Suceava, Neamț, Botoșani és Iași.