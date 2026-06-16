Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás

Fotó: Beliczay László
Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely szerdán déltől csütörtök éjjel két óráig érvényes többek között Maros és Hargita megyére is.
2026. június 16., 11:192026. június 16., 11:19
2026. június 16., 11:212026. június 16., 11:21
Szerdán déltől kezdődően Máramarosban, Erdély nagy részén, a Körösvidék északi részén és Moldvában időszakosan légköri instabilitás várható, amely felhőszakadásokban, villámlásokban, rövid ideig tartó szélerősödésben (50–70 km/órás széllökésekkel), elszórtan viharokban és kisebb-közepes méretű jégesőben nyilvánul meg – közölte kedden az ANM.
A meteorológusok szerint rövid idő (1–3 óra) alatt 15–20 liter/négyzetméter csapadék hullhat, helyenként meghaladva a 30 liter/négyzetmétert.
Záporok kedden délután is előfordulhatnak kisebb területeken az északi régiókban. A riasztás a következő megyéket érinti: Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Fehér, Maros, Hargita, Beszterce-Naszód, Suceava, Neamț, Botoșani és Iași.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre, a június 15–28. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Jöhet a nyár.
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
Nagyszabású tiltakozást tart szerdán az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége. A tanügyi érdekvédelem törekvéseit azonban több kedvezőtlen tényező is akadályozza.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.
Jelentősen felmelegszik az idő június végére, a hőmérsékletek meghaladják majd a sokéves átlagot, miközben az ország nagy részén kevés csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.
Eszméletlen állapotban emeltek ki egy 14 éves fiút hétfőn délután egy tó vizéből a Botoșani megyei Dorohoiban. A tűzoltók több mint kétméteres mélységben találták meg az áldozatot.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt.
A 2026-os focivébé kezdetén mindannyian szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy a magyarországi közmédia sportcsatornája, az M4 Sport geokódolás alá zárja a közvetítéseit. Pedig a legutóbbi, 2022-es katari vébén nem így volt. Mi történt azóta?
A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn este televíziós szereplésre hivatkozva távozott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának üléséről.
szóljon hozzá!