Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen

Az oltszemi fogathajtó verseny egyben találkozási lehetőség is a lovassportok szerelemesei számára
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
Rekordszámú fogat nevezett be a július 10. és 12. között zajló országos és nemzetközi fogathajtó versenyre. Az oltszemi megmérettetés szokásosnál is több izgalmat ígér, hiszen a gyakorlott fogatok mellett a fiatalabb korosztály is pályára lép.
Már javában zajlanak a VIII. Országos és nemzetközi fogathajtó verseny előkészületei Oltszemen: a sepsibodoki önkormányzat lóboxokat bérel, és megkezdik a nyolchektáros versenypálya kaszálását is.
Újdonságnak számít, hogy a benevezett húsz kettes fogat mellett nyolc egyes fogat is részt vesz a megmérettetésen, ugyanakkor idén megszólítják az ifjú korosztályt is:
a gyerekek a póni egyes fogatokkal az országos bajnokság keretében versenyeznek;
ugyanakkor a junior korosztály képviselői is rajthoz állnak;
a 25 év alatti hajtók a nemzetközi kettes csillagos versenyben indulnak;
továbbá a felnőtt egyes, illetve kettes fogatok országos és nemzetközi szinten is megmérettetik magukat.
A verseny idején a csapatok megmérettetése mellett
Az esemény szervezői idén is Sepsibodok Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, az Agrosic Egyesület, valamint a Romániai Lovas Szövetség.
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