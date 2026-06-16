Ifjú fogathajtók mutatkoznak be Oltszemen

Rekordszámú fogat nevezett be a július 10. és 12. között zajló országos és nemzetközi fogathajtó versenyre. Az oltszemi megmérettetés szokásosnál is több izgalmat ígér, hiszen a gyakorlott fogatok mellett a fiatalabb korosztály is pályára lép.

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Már javában zajlanak a VIII. Országos és nemzetközi fogathajtó verseny előkészületei Oltszemen: a sepsibodoki önkormányzat lóboxokat bérel, és megkezdik a nyolchektáros versenypálya kaszálását is.

Újdonságnak számít, hogy a benevezett húsz kettes fogat mellett nyolc egyes fogat is részt vesz a megmérettetésen, ugyanakkor idén megszólítják az ifjú korosztályt is:

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a gyerekek a póni egyes fogatokkal az országos bajnokság keretében versenyeznek;

ugyanakkor a junior korosztály képviselői is rajthoz állnak;

a 25 év alatti hajtók a nemzetközi kettes csillagos versenyben indulnak;

továbbá a felnőtt egyes, illetve kettes fogatok országos és nemzetközi szinten is megmérettetik magukat.

A verseny idején a csapatok megmérettetése mellett