Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint a parlament többsége támogatná az előre hozott választások megtartását

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu kedden kijelentette, hogy a parlamenti képviselők és szenátorok többsége támogatná az előre hozott választások megtartását.

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A politikus egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hétfői cotroceni-i kormányalakítási egyeztetéseken Dan államfő arról kérdezte az AUR küldöttségét, rendelkezik-e parlamenti többséggel, mire azt válaszolták, hogy

az előre hozott választások mellett álló többséget fel tudnák mutatni.

Az AUR frakcióvezetőjének beszámolója szerint a cotroceni-i találkozón nem alakult ki érdemi párbeszéd az államfővel.

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Az egyeztetéseken szembesítették Nicușor Dant azokkal a korábbi állításaival, amelyek szerint az AUR kormányra kerülése veszélyeztetné Románia pénzügyi stabilitását és euroatlanti pályáját.

„Elmondtuk neki, hogy az AUR programja költségcsökkentést irányoz elő, és tiszteletben tartja Románia NATO- és európai uniós szerződéses kötelezettségeit.