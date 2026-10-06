Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint a parlament többsége támogatná az előre hozott választások megtartását

Fotó: Pinti Attila
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu kedden kijelentette, hogy a parlamenti képviselők és szenátorok többsége támogatná az előre hozott választások megtartását.
A politikus egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hétfői cotroceni-i kormányalakítási egyeztetéseken Dan államfő arról kérdezte az AUR küldöttségét, rendelkezik-e parlamenti többséggel, mire azt válaszolták, hogy
Az AUR frakcióvezetőjének beszámolója szerint a cotroceni-i találkozón nem alakult ki érdemi párbeszéd az államfővel.
Az egyeztetéseken szembesítették Nicușor Dant azokkal a korábbi állításaival, amelyek szerint az AUR kormányra kerülése veszélyeztetné Románia pénzügyi stabilitását és euroatlanti pályáját.
„Elmondtuk neki, hogy az AUR programja költségcsökkentést irányoz elő, és tiszteletben tartja Románia NATO- és európai uniós szerződéses kötelezettségeit.
– mondta Peiu.
Peiu bírálta az államfőt amiatt is, hogy a miniszterelnök-jelölt nevesítése mellett a lehetséges parlamenti többségek összetételét is meg akarja határozni. Ezt a személyes hatalomgyakorlás irányába tett lépésnek nevezte, és II. Károly király 1930-as évekbeli rendszeréhez hasonlította.
Nicușor Dan a múlt héten kijelentette, hogy az AUR kormányzati részvétele kedvezőtlenül befolyásolná Románia kapcsolatait a NATO és az EU tagállamaival.
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