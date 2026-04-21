Képünk illusztráció
Fotó: Erdély Bálint Előd
Többnyire sikerült párbeszéddel meggyőzni azokat a kutya- és macskatartókat is, akik nem akarták beoltatni házi kedvenceiket veszettség ellen. Két esetben viszont szankcionálni kellett Hargita megyében.
Több mint 42 ezer kutyát és körülbelül 1700 macskát oltottak be veszettség ellen Hargita megyében a nemrég lezárult kampány keretében – derül ki az Agerpres hírügynökségnek szolgáltatott adatokból, amelyeket a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője osztott meg.
István Róbert elmondása szerint a kutyák és macskák veszettség elleni oltási kampánya az új országos stratégia szerint zajlott, amely „ernyőszerű” immunizálást ír elő kétévente, évente kiegészítve a fiatal vagy korábban be nem oltott állatok vakcinázásával.
Az oltási kampány október és február között zajlott, és a tervet mintegy 95 százalékos megvalósítási aránnyal sikerült megvalósítani, a szám szerint 42 384 kutya és 1684 macska beoltásával.
A megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője közölte, hogy
Ugyanakkor elmagyarázta, hogy a féregtelenítés hiánya csökkentheti a vakcina hatékonyságát.
István Róbert azt is jelezte, hogy a kampány ideje alatt kevés olyan tulajdonos volt, aki elutasította volna az állatok vakcinázását, jó részüket pedig párbeszéd útján sikerült meggyőzni. Mindössze két esetben volt szükség szankciók alkalmazására, mivel a vakcinázás kötelező.
Gondot jelent viszont a rókák veszettség elleni oltásának finanszírozási hiánya, amely jelenleg csak az Ukrajnával határos területeken történik. Vakcinázás hiányában ugyanis nő a veszettség újbóli megjelenésének kockázata, miután nemrégiben egy esetet igazoltak egy kutyánál Neamț megyében.
Megnehezíti az állategészségügyi igazgatóság Hargita megyei kirendeltségének tevékenységét, hogy egy kivételével az összes körzeti állatorvos szerződése lejárt. Ám jó hír, hogy úgy tűnik, átmenetileg sem marad állatorvos nélkül a körzetek többsége.
