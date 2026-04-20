Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

• Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a Szociáldemokrata Párt (PSD) döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

2026. április 20., 21:582026. április 20., 21:58

2026. április 20., 21:58

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházánál adott sajtónyilatkozatában a kormányfő úgy fogalmazott, hogy a PSD döntése nem egy személlyel, hanem Romániával szemben felelőtlen.

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

Bolojan szerint a szociáldemokraták lépése veszélyezteti az ország pénzügyi helyzetét és „szétveri” a koalíciót. Hozzátette: a jelenlegi körülmények között, tekintettel az ország iránti felelősségre,

a PNL továbbra is biztosítani fogja a kormányzást annak érdekében, hogy Románia sikeresen átvészelje ezt a nehéz időszakot.

„Továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget” – szögezte le a kormányfő az Agerpres beszámolója szerint.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházánál adott sajtónyilatkozatában a kormányfő felidézte: a tavaly nyáron létrejött koalíció egy olyan program alapján alakult meg, amely

  • az államháztartás rendbetételére,

  • a jó kormányzásra és

  • az állampolgárok iránti tiszteletre

    épült.

Szerinte a PSD mostani lépése veszélyezteti az ország pénzügyeit, szétzilálja a kormányzást, és tiszteletlenséget mutat a polgárokkal szemben.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak összes döntése a kormányprogrammal összhangban, valamennyi koalíciós párt egyetértésével született. Hozzátette:

elfogadhatatlannak tartja, hogy valaki részt vegyen a döntéshozatalban, de kibújjon a felelősség alól.

Bolojan szerint a következő időszakban sem lehet alku tárgya a pazarlás visszaszorítása, az állam hatékonyabbá tétele, a beruházások uniós forrásokból történő támogatása, valamint a korrekt és tisztességes kormányzás. Úgy vélekedett, a történtek azt mutatják, hogy a PSD nem ért egyet ezekkel az elvekkel.

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

A miniszterelnök szerint a PSD döntése a nemzetközi helyzetre való tekintettel is felelőtlen. Emlékeztetett:

egyszerre több válság nehezedik Romániára, az európai gazdaság stagnálása, a Közel-Keleten zajló háború és a román költségvetési hiány miatt.

Szerinte egy felelős államférfi ilyen körülmények között az ország és a gazdaság megerősítésére törekszik, nem a gyengítésükre.

Bolojan azzal is megvádolta a PSD-t, hogy megtévesztette választóit és a román állampolgárokat, amikor olyan döntések miatt bírálta a kormányt, amelyeket korábban maga is támogatott.

Hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki mandátumát, és azon dolgozik, hogy

fennmaradjon a kormányzás stabilitása és megszülessenek a Románia számára szükséges döntések.

A kormányfő megköszönte azoknak a támogatását, akik a közösségi oldalakon mellette álltak ki. Mint mondta, ezt nem a személyének, hanem „a modern, tisztességes, kiváltságok és szinekúrák nélküli Romániának” szóló támogatásnak tekinti.

Ilie Bolojan bejelentette azt is, hogy a PNL keddi bővített elnökségi ülésén meghozzák a szükséges döntéseket.

Megvont támogatás

Mint ismert, a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű hétfői belső konzultáción a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott arról, hogy megvonják-e a bizalmat a miniszterelnöktől.

A szavazók elsöprő többsége, 97,7 százalékuk támogatta, hogy a PSD vonja meg a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől, 2,3 százalék pedig ellenzte ezt a lépést.

Százak fejezték ki támogatásukat Bolojan irányába Bukarestben

Néhány százan gyűltek össze hétfő este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren, hogy támogatásukról biztosítsák Ilie Bolojan miniszterelnököt, akitől a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta a politikai támogatását.

A kormánypalotánál zajló békés tüntetés résztvevői román és EU-s zászlókat lengetnek.

A tüntetők között volt a Călin Popescu Tăriceanu-, valamint a második Boc-kormány minisztere, Radu Berceanu is, akit a csendőrök kiemeltek a tömegből, miután néhány résztvevő felismerte és kifütyülte.

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó Toto Dumitrescu

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

2026. április 20., hétfő

