Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a Szociáldemokrata Párt (PSD) döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházánál adott sajtónyilatkozatában a kormányfő úgy fogalmazott, hogy a PSD döntése nem egy személlyel, hanem Romániával szemben felelőtlen. Hirdetés Bolojan szerint a szociáldemokraták lépése veszélyezteti az ország pénzügyi helyzetét és „szétveri" a koalíciót. Hozzátette: a jelenlegi körülmények között, tekintettel az ország iránti felelősségre,

a PNL továbbra is biztosítani fogja a kormányzást annak érdekében, hogy Románia sikeresen átvészelje ezt a nehéz időszakot.

„Továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget” – szögezte le a kormányfő az Agerpres beszámolója szerint. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházánál adott sajtónyilatkozatában a kormányfő felidézte: a tavaly nyáron létrejött koalíció egy olyan program alapján alakult meg, amely az államháztartás rendbetételére,

a jó kormányzásra és

az állampolgárok iránti tiszteletre épült. Szerinte a PSD mostani lépése veszélyezteti az ország pénzügyeit, szétzilálja a kormányzást, és tiszteletlenséget mutat a polgárokkal szemben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak összes döntése a kormányprogrammal összhangban, valamennyi koalíciós párt egyetértésével született. Hozzátette:

elfogadhatatlannak tartja, hogy valaki részt vegyen a döntéshozatalban, de kibújjon a felelősség alól.

Bolojan szerint a következő időszakban sem lehet alku tárgya a pazarlás visszaszorítása, az állam hatékonyabbá tétele, a beruházások uniós forrásokból történő támogatása, valamint a korrekt és tisztességes kormányzás. Úgy vélekedett, a történtek azt mutatják, hogy a PSD nem ért egyet ezekkel az elvekkel. A miniszterelnök szerint a PSD döntése a nemzetközi helyzetre való tekintettel is felelőtlen. Emlékeztetett:

egyszerre több válság nehezedik Romániára, az európai gazdaság stagnálása, a Közel-Keleten zajló háború és a román költségvetési hiány miatt.

Szerinte egy felelős államférfi ilyen körülmények között az ország és a gazdaság megerősítésére törekszik, nem a gyengítésükre. Bolojan azzal is megvádolta a PSD-t, hogy megtévesztette választóit és a román állampolgárokat, amikor olyan döntések miatt bírálta a kormányt, amelyeket korábban maga is támogatott. Hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki mandátumát, és azon dolgozik, hogy

fennmaradjon a kormányzás stabilitása és megszülessenek a Románia számára szükséges döntések.

A kormányfő megköszönte azoknak a támogatását, akik a közösségi oldalakon mellette álltak ki. Mint mondta, ezt nem a személyének, hanem „a modern, tisztességes, kiváltságok és szinekúrák nélküli Romániának” szóló támogatásnak tekinti. Ilie Bolojan bejelentette azt is, hogy a PNL keddi bővített elnökségi ülésén meghozzák a szükséges döntéseket. Megvont támogatás Mint ismert, a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű hétfői belső konzultáción a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott arról, hogy megvonják-e a bizalmat a miniszterelnöktől.

A szavazók elsöprő többsége, 97,7 százalékuk támogatta, hogy a PSD vonja meg a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől, 2,3 százalék pedig ellenzte ezt a lépést.

Százak fejezték ki támogatásukat Bolojan irányába Bukarestben Néhány százan gyűltek össze hétfő este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren, hogy támogatásukról biztosítsák Ilie Bolojan miniszterelnököt, akitől a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta a politikai támogatását.

A kormánypalotánál zajló békés tüntetés résztvevői román és EU-s zászlókat lengetnek.