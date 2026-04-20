Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a Szociáldemokrata Párt (PSD) döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.
2026. április 20., 21:58
2026. április 20., 22:11
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházánál adott sajtónyilatkozatában a kormányfő úgy fogalmazott, hogy a PSD döntése nem egy személlyel, hanem Romániával szemben felelőtlen.
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
Bolojan szerint a szociáldemokraták lépése veszélyezteti az ország pénzügyi helyzetét és „szétveri” a koalíciót. Hozzátette: a jelenlegi körülmények között, tekintettel az ország iránti felelősségre,
„Továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget” – szögezte le a kormányfő az Agerpres beszámolója szerint.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházánál adott sajtónyilatkozatában a kormányfő felidézte: a tavaly nyáron létrejött koalíció egy olyan program alapján alakult meg, amely
az államháztartás rendbetételére,
a jó kormányzásra és
az állampolgárok iránti tiszteletreépült.
Szerinte a PSD mostani lépése veszélyezteti az ország pénzügyeit, szétzilálja a kormányzást, és tiszteletlenséget mutat a polgárokkal szemben.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak összes döntése a kormányprogrammal összhangban, valamennyi koalíciós párt egyetértésével született. Hozzátette:
Bolojan szerint a következő időszakban sem lehet alku tárgya a pazarlás visszaszorítása, az állam hatékonyabbá tétele, a beruházások uniós forrásokból történő támogatása, valamint a korrekt és tisztességes kormányzás. Úgy vélekedett, a történtek azt mutatják, hogy a PSD nem ért egyet ezekkel az elvekkel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
A miniszterelnök szerint a PSD döntése a nemzetközi helyzetre való tekintettel is felelőtlen. Emlékeztetett:
Szerinte egy felelős államférfi ilyen körülmények között az ország és a gazdaság megerősítésére törekszik, nem a gyengítésükre.
Bolojan azzal is megvádolta a PSD-t, hogy megtévesztette választóit és a román állampolgárokat, amikor olyan döntések miatt bírálta a kormányt, amelyeket korábban maga is támogatott.
Hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki mandátumát, és azon dolgozik, hogy
A kormányfő megköszönte azoknak a támogatását, akik a közösségi oldalakon mellette álltak ki. Mint mondta, ezt nem a személyének, hanem „a modern, tisztességes, kiváltságok és szinekúrák nélküli Romániának” szóló támogatásnak tekinti.
Ilie Bolojan bejelentette azt is, hogy a PNL keddi bővített elnökségi ülésén meghozzák a szükséges döntéseket.
Mint ismert, a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű hétfői belső konzultáción a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott arról, hogy megvonják-e a bizalmat a miniszterelnöktől.
Néhány százan gyűltek össze hétfő este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren, hogy támogatásukról biztosítsák Ilie Bolojan miniszterelnököt, akitől a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta a politikai támogatását.
A tüntetők között volt a Călin Popescu Tăriceanu-, valamint a második Boc-kormány minisztere, Radu Berceanu is, akit a csendőrök kiemeltek a tömegből, miután néhány résztvevő felismerte és kifütyülte.
