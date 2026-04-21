Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Reggel fél kilenc és délután két óra között javítási munkálatok miatt fog szünetelni az ivóvíz-szolgáltatás a Lorántffy Zsuzsanna és a Zöld utcákban – derül ki a közleményből.

Mindemellett gázvezeték-cserére készülnek az Iskola utcában, amelyet reggel kilenc és délután öt óra között fognak lezárni.

Ebben az esetben későbbre fogják halasztani a munkálatokat kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.