A venezuelai beavatkozás után Kolumbiát és Mexikót is megfenyegette Donald Trump

Fotó: whitehouse.gov

Fotó: whitehouse.gov

A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést. Ugyanakkor szerinte Kuba magától fog összeomlani.

Székelyhon

2026. január 05., 11:18

2026. január 05., 11:242026. január 05., 11:24

Donald Trump Venezuela új vezetőjének Delcy Rodríguez alelnöknek is üzent. Mint fogalmazott: nagyobb árat fizethet mint az elfogott Maduro, ha „nem cselekszik helyesen”.

korábban írtuk

Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt
Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból.

Trump egyébként a Venezuelával szomszédos Kolumbiát is megfenyegette,

nem zárva ki a Kolumbia elleni katonai fellépést.

Szerinte Gustavo Petro kolumbiai elnök „beteg ember”. Trump szerint ugyanakkor

Mexikónak is össze kell szednie magát, mert a kábítószer Mexikón keresztül érkezik, és ez ellen is fel kell lépni.

Trump ugyanakkor megismételte a szombaton tett kijelentését, miszerint Kuba magától fog összeomlani.

korábban írtuk

Trump: az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását
Trump: az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását

Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenetet végrehajtani az országban – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Házban sajtótájékoztatón.

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján – „komoly aggodalmának” adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és veszélyes precedenst” említett – írja az MTI.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Floridában tartott sajtótájékoztatóján számolt be a venezuelai katonai műveletről, valamint közölte, hogy átmeneti időre az Egyesült Államok átveheti Venezuela irányítását, amíg egy „békés” és „jogszerű” hatalmi átmenet megvalósul. Arról is beszélt, hogy amerikai olajcégek segítségével újítanák fel a dél-amerikai ország kőolaj-kitermelő infrastruktúráját.

Nemzetközi kőolajipari statisztikák szerint jelenleg Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kitermelhető kőolaj-készletével.

korábban írtuk

Legalább negyven ember halt meg a venezuelai elnök elfogása közben
Legalább negyven ember halt meg a venezuelai elnök elfogása közben

Legalább 40 ember vesztette életét szombaton, az Egyesült Államok venezuelai műveletében, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt – írja a New York Times egy venezuelai tisztviselőre hivatkozva.

Az elnök floridai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Nicolás Maduro letartóztatásának ellenére

érvényben van a Maduro-rezsim ellen korábban elrendelt olajembargó.

Donald Trump egy kérdésre válaszolva figyelmeztette Gustavo Petro kolumbiai elnököt, utalva arra, hogy a Venezuelával szomszédos országban hasonlóképpen kiterjedt kábítószer-előállítás és -kereskedelem zajlik, az amerikai elnök szavai szerint az ottani hatalom tudtával.

Marco Rubio külügyminiszter a sajtótájékoztatón Kuba vezetése felé intézett figyelmeztetést, mondván, hogy „a helyükben most aggódna”.

Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok hadseregének egyesített vezérkari főnöke a floridai sajtótájékoztatón ismertette, hogy a szombati katonai akcióban

150 repülőgép vett részt, köztük F-35-ös és F-22-es vadászgépek, valamint B-1-es bombázók és helikopterek, hozzátéve, hogy a teljes küldetés 2 óra 20 percig tartott.

Az amerikai politika szereplői közül több demokrata választott tisztségviselő bírálatot fogalmazott meg a venezuelai katonai beavatkozás nyomán.

Külföld
