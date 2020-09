A tervek szerint hamarosan elkezdik a burgonyaszirom gyártását Csíkszentsimonban

Tartják magukat a tervekhez: a Tiltott Csíki Sört is gyártó cégnél 2019 őszén úgy számoltak, hogy egy éven belül megkezdik a helyi pityókából és egyéb zöldségekből előállított nassolni való gyártását. Nemrég elkezdték a krumplik begyűjtését a környékbeli gazdáktól.

Sok gazdával dolgoznak

Mindezt megelőzően 180 tonna vetőmagot osztottak ki 20 gazdának, akik kisebb termelőkkel csoportosulva nagyjából 500 ember termőföldjét művelik.

Az agrármérnökünk segítségével négy fajta vetőmagot osztottunk ki, amelyik kimondottan chipsgyártásra alkalmasak, hétköznapi étkezéshez nem igazán. Ezeknek ugyanis magas a keményítő- és alacsony a cukortartalmuk

– avatott be a részletekbe Lénárd. Úgy fogalmazott, nem nulláról kellett elindítaniuk a krumplifajták kiválasztását, mivel az utóbbi évtizedben már több világhírű chipsgyártó vállalat is meghonosította a környéken ezeket a fajokat. Mint mondta, a teljes folyamat része az is, hogy

nem engedik el a gazdák kezét, hiszen szakemberek segítségével folyamatosan ellenőrzik a pityókafajták fejlődését, a vetőmag fázisától egészen a betakarításig.

Hozzátette, ezeket a fajtákat 8-10 Celsius-fok között tárolják – amelyet korszerű hűtési technológiával oldanak meg –, hogy prémium termékként tudják majd felhasználni. „A Csíki-medencétől a háromszéki zónáig mind székelyföldi gazdákkal dolgozunk együtt. Persze, olyan területeket részesítünk előnyben, ahol tudjuk, hogy minden lehetőség adott a megfelelő krumplitermesztésre”. Terveik szerint

decemberben már elkezdődhet a próbaüzem a gyártósoron, és amennyiben minden rendben lesz, februárban már az ipari szintű gyártás.