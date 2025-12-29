Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban

Románia nagy részén az év végéig hideg marad az időjárás, de 2026 első napjaiban melegedni kezd, a legmagasabb nappali hőmérséklet el fogja érni a 11 Celsius-fokot, majd újabb lehűlés következik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat december 29. és január 11. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

A hétfőn közzétett kéthetes prognózis szerint Erdélyben ezen a héten ingadozó hőmérsékletre lehet számítani. Az év végéig napközben átlagban mínusz 3 fok lesz, majd

Jövő héten enyhe lehűlés következik, a legmagasabb nappali hőmérséklet nem haladja meg a 2–3 fokot.

Éjszaka ezen a héten átlagban mínusz 7 fokra hűl le a levegő, január 3–6. között a minimumok átlaga mínusz 2 fokra emelkedik, majd jövő hét végére mínusz 4 fokra csökken.

A régióban 2025. december 31-én és 2026. január 1-jén, de különösen 2026. január 3. után lesz nagyobb a csapadék valószínűsége.