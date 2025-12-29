Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban

Archív
Fotó: Erdély Bálint Előd
Románia nagy részén az év végéig hideg marad az időjárás, de 2026 első napjaiban melegedni kezd, a legmagasabb nappali hőmérséklet el fogja érni a 11 Celsius-fokot, majd újabb lehűlés következik – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat december 29. és január 11. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
2025. december 29., 16:592025. december 29., 16:59
2025. december 29., 17:422025. december 29., 17:42
A hétfőn közzétett kéthetes prognózis szerint Erdélyben ezen a héten ingadozó hőmérsékletre lehet számítani. Az év végéig napközben átlagban mínusz 3 fok lesz, majd
Jövő héten enyhe lehűlés következik, a legmagasabb nappali hőmérséklet nem haladja meg a 2–3 fokot.
Éjszaka ezen a héten átlagban mínusz 7 fokra hűl le a levegő, január 3–6. között a minimumok átlaga mínusz 2 fokra emelkedik, majd jövő hét végére mínusz 4 fokra csökken.
A régióban 2025. december 31-én és 2026. január 1-jén, de különösen 2026. január 3. után lesz nagyobb a csapadék valószínűsége.
Közös közleményt adott ki hétfőn az alkotmánybíróság legutóbbi üléseit bojkottáló négy alkotmánybíró a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezettel kapcsolatos beadvány tárgyalásának sorozatos elhalasztásáról.
Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.
Ittas sofőrök, felfüggesztett jogosítványok, valamint súlyos közlekedési baleset is szerepel a Hargita megyei rendőrség karácsonyi mérlegében.
Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap hajnalban a bukaresti Egyesülés (Unirii) aluljáróban: egy személygépkocsi nekiütközött az elválasztófalnak, majd felborult. A becsapódás nyomán az autó vezetője megsérült, kórházi ellátásra szorult.
Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföld egy része is érintett.
Határozatképtelenség miatt január 16-ára halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását – jelentette be hétfőn a testület elnöke, Simina Tănăsescu.
Nyilvános felbujtás miatt 8400 lej pénzbüntetést rótt ki Bukarest hatodik kerületének bírósága Călin Georgescu és George Simion egyik támogatójára.
A 2026-os évben a romániai alkalmazottaknak 17 hivatalos munkaszüneti nap jár, ezek közül 12 esik hétköznapra. Mutatjuk a listát, hogy könnyebben megtervezhesse jövő évi szabadságát.
Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.
