Pontosított a tanári állások csökkenésével kapcsolatban az oktatási minisztérium

Cáfolta hétfőn az oktatási minisztérium azokat a nyilvánosságban megjelent információkat, amelyek szerint a 2025–2026-os tanévben az előző tanévhez képest mintegy 30 ezerrel csökken a tanári állások száma.

A minisztérium rámutatott: a nyári és egyéb iskolai szünetek alatt a pedagógusi posztok száma jelentősen csökken, mivel az óradíjas munkaszerződések nem szerepelnek az összesítésben. Az óraadói tanári állások egy részét a tanév kezdetén – az óraszámigények függvényében – újra létrehozzák, és továbbra is óradíjas rendszerben foglalkoztatott tanárok töltik be – írja az Agerpres hírügynökség.

A közlemény szerint ebben a tanévben a határozott idejű munkaszerződéssel elfoglalt óraadói tanári állások száma mintegy 30 ezerről körülbelül 16 ezerre csökkent, az érintett óraszámok többsége pedig a főállású és helyettesítő tanárok kötelező óraszámaiban jelent meg.