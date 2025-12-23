Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek

A vasárnap szervezett megmozduláson mintegy ötszázan vonultak a plébániától a közeli kórházépületig, kezükben égő gyertyákkal
Fotó: Gergely Imre
Megszületett a megállapodás: a gyergyószentmiklósi kórház vállalja a bérfizetést a ditrói egység fenntartásáért, de nem lesz kötelessége az épület felújítása. Az egyezség nyomán januártól újraindulhat a betegellátás Gyergyóditróban.
Hónapokig tartó bizonytalanság után pont került a ditrói kórház ügyének végére: a hétfői tárgyalások eredményeként januárban újraindulhat a betegellátás. A gyergyószentmiklósi kórház és a katolikus plébánia közötti megállapodás értelmében
A patthelyzet azután alakult ki, miután a kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.
Hétfőn délután tárgyalóasztalhoz ültek az érintett felek, hogy a ditrói kórház jövőjéről döntsenek. A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház vezetője, Fülöp Enikő és Baróti László-Sándor plébános alaposan átbeszélve a helyzetet megállapodásra jutottak. A tárgyaláson jelen volt Puskás Elemér, a község polgármestere, valamint Petres Sándor Hargita megyei prefektus is – utóbbiak közvetítői szerepben.
Erről hétfőn késő este nyilatkozat jelent meg a Ditrói Plébánia Facebook-oldalán. Ebben egyebek mellett az alábbiak olvashatók: „A megbeszélések eredményeként megszületett az a közös szándék és megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy az új esztendőben, törvényes és rendezett keretek között újrainduljon a Gyergyószentmiklósi Kórház Ditrói Részlege, továbbra is a betegek és a közösség javát szolgálva.”
Fülöp Enikő kórházmenedzser a Székelyhon megkeresésére elmondta: a tevékenység folytatásának eddigi akadályát az jelentette, hogy az épület tulajdonjogát a visszaszolgáltatás után megszerző
Ezt azonban a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, hiszen bérlőként az intézmény nem fordíthat pénzt olyan ingatlan felújítására, amelynek nem tulajdonosa.
Néma kiállás a ditrói kórházért – ezzel a mottóval hívták az embereket vasárnap délutánra a helyi plébániához. A kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.
A mostani megállapodás feloldotta ezt a problémát: a kórház vállalja, hogy méltányos mértékű bért fizet az ingatlan használatáért, ugyanakkor nem lesz kötelessége a felújítási munkálatok elvégzése.
Ennek köszönhetően újraindulhat a gyógyítás és a betegápolás az immár 55 éve működő gyergyóditrói egységben. Fülöp Enikő még hozzátette: a megállapodás egyelőre szóban született meg, most az ezt szentesítő szerződés elkészítése következik. Ezt a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz (DSP) kell benyújtani, hogy a kórházi egység működése megkapja az engedélyt az újraindulásához. A kórházmenedzser arra számít, hogy ez napokon belül megtörténik, és
Mint nemrég megírtuk, gyertyafényes, néma kiállásra hívta a közösséget Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere. A vasárnap délutáni megmozdulást a polgármester és a helyi képviselők kezdeményezték, miután értesültek arról, hogy bezárja kapuit a ditrói kórház. A felhívásra nagyon sokan, mintegy ötszázan vonultak a plébániától a közeli kórházépületig, kezükben égő gyertyákkal.
