Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek

A vasárnap szervezett megmozduláson mintegy ötszázan vonultak a plébániától a közeli kórházépületig, kezükben égő gyertyákkal • Fotó: Gergely Imre

A vasárnap szervezett megmozduláson mintegy ötszázan vonultak a plébániától a közeli kórházépületig, kezükben égő gyertyákkal

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megszületett a megállapodás: a gyergyószentmiklósi kórház vállalja a bérfizetést a ditrói egység fenntartásáért, de nem lesz kötelessége az épület felújítása. Az egyezség nyomán januártól újraindulhat a betegellátás Gyergyóditróban.

Gergely Imre

2025. december 23., 10:152025. december 23., 10:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hónapokig tartó bizonytalanság után pont került a ditrói kórház ügyének végére: a hétfői tárgyalások eredményeként januárban újraindulhat a betegellátás. A gyergyószentmiklósi kórház és a katolikus plébánia közötti megállapodás értelmében

az intézmény méltányos bért fizet, míg az épület felújításának terhe a tulajdonost terheli.

A patthelyzet azután alakult ki, miután a kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.

És akkor íme a részletek

Hétfőn délután tárgyalóasztalhoz ültek az érintett felek, hogy a ditrói kórház jövőjéről döntsenek. A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház vezetője, Fülöp Enikő és Baróti László-Sándor plébános alaposan átbeszélve a helyzetet megállapodásra jutottak. A tárgyaláson jelen volt Puskás Elemér, a község polgármestere, valamint Petres Sándor Hargita megyei prefektus is – utóbbiak közvetítői szerepben.

A megállapodásnak köszönhetően a gyergyószentmiklósi kórházhoz tartozó ditrói egység újraindulhat.

Erről hétfőn késő este nyilatkozat jelent meg a Ditrói Plébánia Facebook-oldalán. Ebben egyebek mellett az alábbiak olvashatók: „A megbeszélések eredményeként megszületett az a közös szándék és megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy az új esztendőben, törvényes és rendezett keretek között újrainduljon a Gyergyószentmiklósi Kórház Ditrói Részlege, továbbra is a betegek és a közösség javát szolgálva.”

Hirdetés

Fülöp Enikő kórházmenedzser a Székelyhon megkeresésére elmondta: a tevékenység folytatásának eddigi akadályát az jelentette, hogy az épület tulajdonjogát a visszaszolgáltatás után megszerző

katolikus plébánia bérfizetést kért, valamint azt, hogy a kórház a következő tíz évben végezze el az épület teljes felújítását.

Ezt azonban a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, hiszen bérlőként az intézmény nem fordíthat pénzt olyan ingatlan felújítására, amelynek nem tulajdonosa.

korábban írtuk

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért

Néma kiállás a ditrói kórházért – ezzel a mottóval hívták az embereket vasárnap délutánra a helyi plébániához. A kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.

A mostani megállapodás feloldotta ezt a problémát: a kórház vállalja, hogy méltányos mértékű bért fizet az ingatlan használatáért, ugyanakkor nem lesz kötelessége a felújítási munkálatok elvégzése.

A kórházépületen szükségessé váló felújítások megoldása a tulajdonos egyház feladata lesz.

Ennek köszönhetően újraindulhat a gyógyítás és a betegápolás az immár 55 éve működő gyergyóditrói egységben. Fülöp Enikő még hozzátette: a megállapodás egyelőre szóban született meg, most az ezt szentesítő szerződés elkészítése következik. Ezt a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz (DSP) kell benyújtani, hogy a kórházi egység működése megkapja az engedélyt az újraindulásához. A kórházmenedzser arra számít, hogy ez napokon belül megtörténik, és

januártól minden visszatér a megszokott kerékvágásba.

Mint nemrég megírtuk, gyertyafényes, néma kiállásra hívta a közösséget Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere. A vasárnap délutáni megmozdulást a polgármester és a helyi képviselők kezdeményezték, miután értesültek arról, hogy bezárja kapuit a ditrói kórház. A felhívásra nagyon sokan, mintegy ötszázan vonultak a plébániától a közeli kórházépületig, kezükben égő gyertyákkal.

Gyergyószék Kórház Gyergyóditró
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Eltérő hangulatban az erdélyi csapatok: győzelmek Gyergyóban és Brassóban, önkritika Csíkszeredában
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Székelyhon

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Székelyhon

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Székely Sport

Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Krónika

Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Eltérő hangulatban az erdélyi csapatok: győzelmek Gyergyóban és Brassóban, önkritika Csíkszeredában
Székely Sport

Eltérő hangulatban az erdélyi csapatok: győzelmek Gyergyóban és Brassóban, önkritika Csíkszeredában
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 21., vasárnap

Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait

Ünnepi hangulat töltötte meg a Godako Sportközpontot szombat este, ahol megrendezték a 2025-ös gyergyószentmiklósi sportgálát. Az eseményen a város legeredményesebb sportolóit, csapatait és edzőit köszöntötték.

Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait
Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait
2025. december 21., vasárnap

Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére

Háromszázan szavaztak a tisztújító közgyűlésen. Nagy Zoltán személyében új elnöke, illetve a szavazás eredményeként új választmánya is van a gyergyószentmiklósi RMDSZ-szervezetnek. Megválasztották a területi küldötteket is.

Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére
Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére
2025. december 19., péntek

Nagy Zoltánt megválasztották a gyergyószentmiklósi RMDSZ élére
2025. december 18., csütörtök

Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás

Sokáig a kismamák legkedveltebb hazai termékének számított, nagyon sok babát táplált a remetei tejpor. Most a világ legkorszerűbbjei közé tartozó csecsemőtápszer-üzemben kel életre egy új termékcsalád: a gyergyóremetei Lullababy.

Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás
Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás
2025. december 18., csütörtök

Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás
2025. december 17., szerda

Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt

A magyar építészet legmagasabb állami elismerését, az Ybl Miklós-díjat vehette át Köllő Miklós, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió vezetője. A kitüntetést a Magyar Építészet Napján, a Pesti Vigadóban adták át.

Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt
Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt
2025. december 17., szerda

Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola

Aláírták a kivitelezési szerződést a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz tartozó műhelysor felújítására. A 3,5 millió lej értékű, uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2026. június 30-ig kell elkészüljön.

Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola
Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola
2025. december 17., szerda

Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola
2025. december 15., hétfő

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében
2025. december 09., kedd

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson

December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson
Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson
2025. december 09., kedd

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül

Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül
2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson
2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása

Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!