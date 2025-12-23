Mégsem zár be a gyergyóditrói kórház, miután megállapodtak a felek

Megszületett a megállapodás: a gyergyószentmiklósi kórház vállalja a bérfizetést a ditrói egység fenntartásáért, de nem lesz kötelessége az épület felújítása. Az egyezség nyomán januártól újraindulhat a betegellátás Gyergyóditróban.

Gergely Imre 2025. december 23., 10:152025. december 23., 10:15

Hónapokig tartó bizonytalanság után pont került a ditrói kórház ügyének végére: a hétfői tárgyalások eredményeként januárban újraindulhat a betegellátás. A gyergyószentmiklósi kórház és a katolikus plébánia közötti megállapodás értelmében

az intézmény méltányos bért fizet, míg az épület felújításának terhe a tulajdonost terheli.

A patthelyzet azután alakult ki, miután a kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták. És akkor íme a részletek Hétfőn délután tárgyalóasztalhoz ültek az érintett felek, hogy a ditrói kórház jövőjéről döntsenek. A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház vezetője, Fülöp Enikő és Baróti László-Sándor plébános alaposan átbeszélve a helyzetet megállapodásra jutottak. A tárgyaláson jelen volt Puskás Elemér, a község polgármestere, valamint Petres Sándor Hargita megyei prefektus is – utóbbiak közvetítői szerepben.

A megállapodásnak köszönhetően a gyergyószentmiklósi kórházhoz tartozó ditrói egység újraindulhat.

Erről hétfőn késő este nyilatkozat jelent meg a Ditrói Plébánia Facebook-oldalán. Ebben egyebek mellett az alábbiak olvashatók: „A megbeszélések eredményeként megszületett az a közös szándék és megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy az új esztendőben, törvényes és rendezett keretek között újrainduljon a Gyergyószentmiklósi Kórház Ditrói Részlege, továbbra is a betegek és a közösség javát szolgálva.” Hirdetés Fülöp Enikő kórházmenedzser a Székelyhon megkeresésére elmondta: a tevékenység folytatásának eddigi akadályát az jelentette, hogy az épület tulajdonjogát a visszaszolgáltatás után megszerző

katolikus plébánia bérfizetést kért, valamint azt, hogy a kórház a következő tíz évben végezze el az épület teljes felújítását.

Ezt azonban a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, hiszen bérlőként az intézmény nem fordíthat pénzt olyan ingatlan felújítására, amelynek nem tulajdonosa. korábban írtuk Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért Néma kiállás a ditrói kórházért – ezzel a mottóval hívták az embereket vasárnap délutánra a helyi plébániához. A kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták. A mostani megállapodás feloldotta ezt a problémát: a kórház vállalja, hogy méltányos mértékű bért fizet az ingatlan használatáért, ugyanakkor nem lesz kötelessége a felújítási munkálatok elvégzése.

A kórházépületen szükségessé váló felújítások megoldása a tulajdonos egyház feladata lesz.

Ennek köszönhetően újraindulhat a gyógyítás és a betegápolás az immár 55 éve működő gyergyóditrói egységben. Fülöp Enikő még hozzátette: a megállapodás egyelőre szóban született meg, most az ezt szentesítő szerződés elkészítése következik. Ezt a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz (DSP) kell benyújtani, hogy a kórházi egység működése megkapja az engedélyt az újraindulásához. A kórházmenedzser arra számít, hogy ez napokon belül megtörténik, és

januártól minden visszatér a megszokott kerékvágásba.