Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Néma kiállás a ditrói kórházért – ezzel a mottóval hívták az embereket vasárnap délutánra a helyi plébániához. A kórházépület tulajdonosa, a katolikus egyház igényeit a használó intézmény nem tudja teljesíteni, ezért a kórházat bezárták.

Gergely Imre

2025. december 21., 19:582025. december 21., 19:58

Gyertyafényes, néma kiállásra hívta a közösséget Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere közösségi oldalán megjelent felhívásában. A vasárnap délutáni megmozdulást a polgármester és a helyi képviselők kezdeményezték, miután értesültek arról, hogy

bezárja kapuit a ditrói kórház.

Mintegy ötszázan vonultak a plébániától a közeli kórházépületig, kezükben égő gyertyákkal.

Beszédében Puskás Elemér rámutatott, az volt a célunk, hogy a közösség megmutassa: azt szeretnék, hogy azok, akiknek erre hatáskörük van, olyan döntéseket hozzanak, amelyek biztosítják a ditrói kórház megmaradását, további működését. Ezt erősítik meg a helyi önkormányzati képviselők által gyűjtött aláírások is.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fülöp Enikő, a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház menedzsere röviden felvázolta a helyzetet:

december 19-től az egységnek nincs működési engedélye.

Nincs engedély, mert nincs szerződés az ingatlan használatáról a tulajdonjogot idén visszaszerző katolikus egyházzal.

  • Az egyház bérleti díjat kér az épület használatáért,

  • és azt is elvárja, hogy a kórház felújítsa az ingatlant.

Ezt a két feltételt együtt a kórház nem tudja teljesíteni. Bérlőként ráadásul nem is pályázhatnának az épület felújítására.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Jelenleg zárva van a ditrói kórház épülete, az itt palliatív ellátásban részesült betegeket az elmúlt hetekben hazavitték a családjaik. Abban reménykednek, hogy a bezárás csak átmeneti.

A gyertyával a kezükben némán demonstráló, közösen imádkozó tömeg jelenléte is azt mutatta: a kórház bezárása megrázta és felháborította a ditróiakat. De nem csak a helyieket, hiszen az eseményen felszólalt a szomszédos község, Gyergyóremete polgármestere is, jelezve, hogy a kórház sorsa nem kizárólag a ditróiak számára fontos.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A ditrói kórház a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház alegységeként működik. Fülöp Enikő megkeresésünkre elmondta: az épületet az idei évben telekkönyvezték az új tulajdonos, az egyház nevére. Egyeztetések indultak, ám ezek hónapok alatt sem hoztak eredményt.

„A plébános úr álláspontja szerint a kórháznak bérleti díjat kellene fizetnie, valamint az épület teljes felújítását kellene megvalósítania legfeljebb tíz éven belül. Ez a kórház számára törvényileg kivitelezhetetlen, mivel

Idézet
állami forrásból egyszerre bérleti díj fizetése és beruházás nem megengedett”

– fogalmazott a menedzser. Hozzátette, kérte az érsekség segítségét egy közös tárgyalócsapat kinevezéséhez, amelyben mindkét fél nézőpontja és törvényes kötelezettségei érvényesülhetnének. Alternatív megoldásokat is javasoltak, ám a megkeresésre nem érkezett válasz.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Ezzel szemben december 4-én az érsekség értesítő levelet küldött a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak, amelyben jelezte, hogy a gyergyószentmiklósi kórház törvényes dokumentáció nélkül működik az egyház tulajdonában lévő épületben. Ennek következtében

a közegészségügy felfüggesztette a ditrói egység működési engedélyét.

Fülöp Enikőtől megtudtuk, tekintettel arra, hogy Ditróban krónikus és palliatív ellátás zajlik, ütemezett kiürítést javasoltak, amelyet a közegészségügy is elfogadott. Ez az elmúlt hetekben meg is történt. A ditrói egység működési engedélyét december 19-től felfüggesztették addig, amíg az épület használatának jogi helyzete rendeződik.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A kórház bezárásának híre komoly vihart kavart Gyergyóditróban: sokan fejezték ki felháborodásukat az ügy kapcsán.

A többség amellett áll ki, hogy az egyháznak változtatnia kellene az álláspontján.

A különböző hangnemben megfogalmazott vélemények közül egy a következőképpen fogalmaz. „Tudjuk, hogy a kórház mint ingatlan az egyházé, de nem a bér behajtása kellene legyen a prioritás, hanem a hívek testi és lelki egészségének ápolása.”

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Vasárnap reggel a ditrói plébánia Facebook-oldalán jelent meg Baróti László Sándor plébános közleménye. Ebben a következőket írja. „A ditrói plébánia az érsekséggel összhangban (...) kérte a Gyergyószentmiklósi Kórház vezetőségét a kötelező bérleti szerződés megkötésére. A törvény világosan rögzíti: a visszaszolgáltatott, de közérdekű célt szolgáló ingatlanokban az állami intézmények csak szerződés és a jogszabályban meghatározott minimális bérleti díj (jelen esetben kb. 5000 lej/hó) mellett működhetnek.” Hozzáteszi:

Idézet
az egyház kész és készséges továbbra is az épületet a közösség szolgálatába állítani, törvényes keretek között.

A kért bérleti díj nem nyereség, hanem az épület fenntartásához és megóvásához szükséges minimum.”

A kialakult helyzettel kapcsolatban megszólalt dr. Puskás Károly főorvos is, aki 1970-től, az intézmény alapításától kezdve évtizedeken át vezette a ditrói kórházat. Rámutatott, a plébános által idézett törvény felső korlátot állapít meg a bérleti díjra, de nem határoz meg kötelező minimumot.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

„Vagyis a törvény azt mondja meg, mennyit nem lehet meghaladni, de nem mondja meg, hogy mennyit kell kérni. Így a kórház és az ingatlan tulajdonosa, azaz az egyház szabadon megállapodhatnak nagyon alacsony, akár szimbolikus – egy lej/év – összegben is, mert ez nem sérti a törvényt. Ezért egy méltányossági bérleti díj összhangban lenne a törvény céljával” – írta Puskás Károly, akinek sorait a gyertyás megmozdulás résztvevőinek is felolvasták.

Leszögezte továbbá, „az egyház által szabott anyagi feltételeknek a kórház nem tud eleget tenni, így

Idézet
a szerződés megkötése és a kórház további működtetése csak az egyház jóindulatán áll vagy bukik.”

A megmozduláson megtudtuk, hogy hétfőre, december 22-re újabb megbeszélést szerveznek, ahová várják az érintett intézmények képviselőit, és ahol – remények szerint – sikerül megoldást találni a kialakult helyzetre.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Egészségügy Gyergyóditró Egyház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
