A hét elején is kitart a szeles idő, újabb riasztásokat adtak ki a meteorológusok

Fotó: Pinti Attila
Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföld egy része is érintett.
Az első riasztás Délkelet-Erdélyre, Moldvára, Dobrudzsára, valamint Dél- és Nyugat-Olténiára érvényes, ahol hétfőn 23 óráig 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél.
A hétfői nap folyamán érvényes sárga riasztás Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Vrancea, Bákó, Neamț, Suceava, Kovászna, Brassó, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Szeben, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj, Olt, Tulcea és Konstanca megyére vonatkozik.
A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a keddre virradó éjszaka és a keddi nap folyamán is heves szél várható, és
A keddi nap folyamán Dél- és Nyugat-Olténiában, valamint Délnyugat-Munténiában újabb sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, de Máramarosban, Erdélyben és Moldvában is megélénkül a szél időnként, 40–45 km/órás széllökésekre lehet számítani.
A kedden 8 órától 20 óráig tartó sárga riasztás Vrancea, Buzău, Kovászna, Prahova, Brassó, Dâmbovița, Gorj, Argeș, Szeben, Vâlcea, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj, Olt és Teleorman megyére lesz érvényes – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Határozatképtelenség miatt január 16-ára halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását – jelentette be hétfőn a testület elnöke, Simina Tănăsescu.
Nyilvános felbujtás miatt 8400 lej pénzbüntetést rótt ki Bukarest hatodik kerületének bírósága Călin Georgescu és George Simion egyik támogatójára.
A 2026-os évben a romániai alkalmazottaknak 17 hivatalos munkaszüneti nap jár, ezek közül 12 esik hétköznapra. Mutatjuk a listát, hogy könnyebben megtervezhesse jövő évi szabadságát.
Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.
A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.
A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.
A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.
Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.
Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.
szóljon hozzá!