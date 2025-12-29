A hét elején is kitart a szeles idő, újabb riasztásokat adtak ki a meteorológusok

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföld egy része is érintett.

Az első riasztás Délkelet-Erdélyre, Moldvára, Dobrudzsára, valamint Dél- és Nyugat-Olténiára érvényes, ahol hétfőn 23 óráig 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél.

A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban 60–85 km/órás, 1700 méteres magasság fölött 90–120 km/órás széllökésekre is számítani lehet.

A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a keddre virradó éjszaka és a keddi nap folyamán is heves szél várható, és

A hétfői nap folyamán érvényes sárga riasztás Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Vrancea, Bákó, Neamț, Suceava, Kovászna , Brassó, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Szeben, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj, Olt, Tulcea és Konstanca megyére vonatkozik.

a hóviharok miatt alacsony lesz a látótávolság.

A keddi nap folyamán Dél- és Nyugat-Olténiában, valamint Délnyugat-Munténiában újabb sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, de Máramarosban, Erdélyben és Moldvában is megélénkül a szél időnként, 40–45 km/órás széllökésekre lehet számítani.

A kedden 8 órától 20 óráig tartó sárga riasztás Vrancea, Buzău, Kovászna, Prahova, Brassó, Dâmbovița, Gorj, Argeș, Szeben, Vâlcea, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Mehedinți, Dolj, Olt és Teleorman megyére lesz érvényes – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.