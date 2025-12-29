Nagy sebességgel csapódott az aluljáró falának, majd felborult egy autó Bukarestben – videóval

Fotó: Antonio Adrian Paraschiv/Facebook
Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap hajnalban a bukaresti Egyesülés (Unirii) aluljáróban: egy személygépkocsi nekiütközött az elválasztófalnak, majd felborult. A becsapódás nyomán az autó vezetője megsérült, kórházi ellátásra szorult.
2025. december 29., 13:072025. december 29., 13:07
2025. december 29., 13:122025. december 29., 13:12
A fővárosi közlekedési rendőröket vasárnap hajnali fél 5 körül értesítették a balesetről. A nyomozás során kiderült, hogy egy 24 éves férfi egy személyautó volánjánál az Egyetem (Universității) tér felől a Dimitrie Cantemir sugárút felé tartott az Egyesülés aluljárón keresztül, azonban
– közölte a rendőrség.
A baleset pillanatát rögzítette egy másik sofőr fedélzeti kamerája. A felvételen látható, amint a sofőr hirtelen sávot vált, bevág a másik autó elé, majd nagy erővel a falnak csapódik és felborul.
A férfit megszondáztatták, a teszteredmény szerint nem fogyasztott alkoholt, majd kórházba szállították orvosi ellátásra.
A rendőrség folytatja a vizsgálódást a baleset körülményeinek pontos megállapítása érdekében.
