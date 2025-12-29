Nem telt eseménytelenül az ünnep: ittas sofőrök és baleset Hargita megyében

Ittas sofőrök, felfüggesztett jogosítványok, valamint súlyos közlekedési baleset is szerepel a Hargita megyei rendőrség karácsonyi mérlegében.

Székelyhon 2025. december 29., 13:432025. december 29., 13:43

Közel 500 rendőr teljesített szolgálatot Hargita megyében a karácsonyi ünnepek idején: az ellenőrzések során 43 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek túlnyomó többsége a közúti közlekedéshez kapcsolódott. A rendőrök 185 alkalommal végeztek alkoholszondás, illetve 48 esetben drogtesztet, amelyek nyomán

12 jogosítványt vontak be és 14 forgalmi engedélyt vettek el.

A bírság összértéke elérte az 50 ezer lejt – összegzi a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében. Az ünnepi időszak egyik legsúlyosabb esete Maroshévíz térségében történt, ahol egy jogosítvánnyal nem rendelkező, ittas sofőr okozott balesetet. Székelyudvarhelyen egy 21 éves fiatalembert állítottak meg a közlekedésrendészek, aki

annak ellenére vezetett, hogy korábban felfüggesztették a jogosítványát.