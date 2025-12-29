Nem telt eseménytelenül az ünnep: ittas sofőrök és baleset Hargita megyében

Képünk illusztráció
Ittas sofőrök, felfüggesztett jogosítványok, valamint súlyos közlekedési baleset is szerepel a Hargita megyei rendőrség karácsonyi mérlegében.
Közel 500 rendőr teljesített szolgálatot Hargita megyében a karácsonyi ünnepek idején: az ellenőrzések során 43 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek túlnyomó többsége a közúti közlekedéshez kapcsolódott. A rendőrök 185 alkalommal végeztek alkoholszondás, illetve 48 esetben drogtesztet, amelyek nyomán
A bírság összértéke elérte az 50 ezer lejt – összegzi a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Az ünnepi időszak egyik legsúlyosabb esete Maroshévíz térségében történt, ahol egy jogosítvánnyal nem rendelkező, ittas sofőr okozott balesetet.
Őrizetbe vettek szombaton reggel egy maroshévízi fiatalembert, aki ellopott egy személygépkocsit, két kisebb balesetet okozott ittasan, ráadásül jogosítványa sem volt.
Székelyudvarhelyen egy 21 éves fiatalembert állítottak meg a közlekedésrendészek, aki
Gyergyóalfaluban egy 51 éves férfit kaptak ittas vezetésen, aki ráadásul érvénytelen jogosítvánnyal ült a volán mögé.
Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap hajnalban a bukaresti Egyesülés (Unirii) aluljáróban: egy személygépkocsi nekiütközött az elválasztófalnak, majd felborult. A becsapódás nyomán az autó vezetője megsérült, kórházi ellátásra szorult.
