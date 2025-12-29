Rovatok
Sérelmezték az alkotmánybírák, hogy munkaszüneti napon kell dolgozniuk

Fotó: Facebook/Román Alkotmánybíróság

Fotó: Facebook/Román Alkotmánybíróság

Közös közleményt adott ki hétfőn az alkotmánybíróság legutóbbi üléseit bojkottáló négy alkotmánybíró a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezettel kapcsolatos beadvány tárgyalásának sorozatos elhalasztásáról, amelyben többek között sérelmezik, hogy munkaszüneti napon kellett dolgozniuk.

Székelyhon

2025. december 29., 16:562025. december 29., 16:56

2025. december 29., 17:112025. december 29., 17:11

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által delegált Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc hangsúlyozták, hogy az ülésekről való távolmaradásukkal nem az alkotmánybíróság működését akarták megakadályozni, hanem

a testület működését szabályozó törvénynek megfelelően jártak el.

A négy alkotmánybíró szerint bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezettel kapcsolatos beadvány napirendre tűzése több szempontból is eltért az alkotmánybíróság eddigi gyakorlatától – ismerteti az Agerpres.

Közleményükben felidézték, hogy a beadványt december 5-én, pénteken iktatták, majd az alkotmánybíróság elnöke, a jelentéstevői feladatokat is ellátó Simina Tănăsescu december 10-re tűzte ki a tárgyalásának időpontját.

A négy alkotmánybíró szerint már az precedens nélküli, hogy a beadvány iktatása és tárgyalásának időpontja között kevesebb mint három munkanap volt.

A közlemény szerint december 10-én azért halasztották el a beadvány tárgyalását, mert hiányos volt Simina Tănăsescu jelentése a tervezetről. Aznap az alkotmánybíróság elnöke a tárgyalás új időpontját egy munkaszüneti napra,

december 28-ra, vasárnapra tűzte ki, ami a négy alkotmánybíró szerint szintén „precedens nélküli” eljárás volt.

Állításuk szerint Simina Tănăsescu több alkotmánybíró kérése ellenére sem volt hajlandó januárra halasztani az ügyet, annak ellenére, hogy a december 10-i ülés napirendjén szereplő összes többi beadvány tárgyalását elnapolták január 22-re.

A négy alkotmánybíró hangsúlyozta: a hatályos törvény lehetőséget ad a döntés elhalasztására, ha a testület tagjainak legalább egyharmada a beadvány további tanulmányozását tartják szükségesnek, ám ezt a kérést szerintük az alkotmánybíróság vezetése indoklás nélkül elutasította.

A közlemény szerint a halasztást részben azért kérték, mert úgy vélték, hogy a kormánynak nyilvánosan tisztáznia kellene:

az új tervezet nem módosítja, hanem valójában megszünteti a bírák és ügyészek különnyugdíját, amit az alkotmánybíróság korábbi joggyakorlata megerősített.

Emellett a Simina Tănăsescu jelentésének kiegészítését is szükségesnek tartották.

A négy alkotmánybíró szerint a vasárnapi ülésről való kivonulásuk és a hétfői távolmaradásuk következményeként a testület határozatképtelenné vált, ám hangsúlyozták:

nem az alkotmánybíróság működésének megakadályozása volt a szándékuk, csupán érvényt szereztek a törvény előírásainak.

Álláspontjuk szerint a felgyorsított döntéshozatal veszélyezteti az érdemi mérlegelést és a testület döntéseinek hitelességét.

A négy alkotmánybíró jelezte: közleményük kizárólag saját véleményüket tükrözi, nem az alkotmánybíróság hivatalos álláspontját.

Közleményük előzménye, hogy Simina Tănăsescu egy sajtótájékoztatón kijelentette: a törvénytervezet alkotmányossági vizsgálatához az alkotmánybíróság joggyakorlata szerint nincs szükség hatástanulmányra.

Belföld
