Sérelmezték az alkotmánybírák, hogy munkaszüneti napon kell dolgozniuk

Közös közleményt adott ki hétfőn az alkotmánybíróság legutóbbi üléseit bojkottáló négy alkotmánybíró a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezettel kapcsolatos beadvány tárgyalásának sorozatos elhalasztásáról, amelyben többek között sérelmezik, hogy munkaszüneti napon kellett dolgozniuk.

Székelyhon 2025. december 29., 16:562025. december 29., 16:56 2025. december 29., 17:112025. december 29., 17:11

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által delegált Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc hangsúlyozták, hogy az ülésekről való távolmaradásukkal nem az alkotmánybíróság működését akarták megakadályozni, hanem

a testület működését szabályozó törvénynek megfelelően jártak el.

A négy alkotmánybíró szerint bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezettel kapcsolatos beadvány napirendre tűzése több szempontból is eltért az alkotmánybíróság eddigi gyakorlatától – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Közleményükben felidézték, hogy a beadványt december 5-én, pénteken iktatták, majd az alkotmánybíróság elnöke, a jelentéstevői feladatokat is ellátó Simina Tănăsescu december 10-re tűzte ki a tárgyalásának időpontját.

A négy alkotmánybíró szerint már az precedens nélküli, hogy a beadvány iktatása és tárgyalásának időpontja között kevesebb mint három munkanap volt.

A közlemény szerint december 10-én azért halasztották el a beadvány tárgyalását, mert hiányos volt Simina Tănăsescu jelentése a tervezetről. Aznap az alkotmánybíróság elnöke a tárgyalás új időpontját egy munkaszüneti napra,

december 28-ra, vasárnapra tűzte ki, ami a négy alkotmánybíró szerint szintén „precedens nélküli” eljárás volt.

Állításuk szerint Simina Tănăsescu több alkotmánybíró kérése ellenére sem volt hajlandó januárra halasztani az ügyet, annak ellenére, hogy a december 10-i ülés napirendjén szereplő összes többi beadvány tárgyalását elnapolták január 22-re. A négy alkotmánybíró hangsúlyozta: a hatályos törvény lehetőséget ad a döntés elhalasztására, ha a testület tagjainak legalább egyharmada a beadvány további tanulmányozását tartják szükségesnek, ám ezt a kérést szerintük az alkotmánybíróság vezetése indoklás nélkül elutasította. A közlemény szerint a halasztást részben azért kérték, mert úgy vélték, hogy a kormánynak nyilvánosan tisztáznia kellene:

az új tervezet nem módosítja, hanem valójában megszünteti a bírák és ügyészek különnyugdíját, amit az alkotmánybíróság korábbi joggyakorlata megerősített.

Emellett a Simina Tănăsescu jelentésének kiegészítését is szükségesnek tartották. A négy alkotmánybíró szerint a vasárnapi ülésről való kivonulásuk és a hétfői távolmaradásuk következményeként a testület határozatképtelenné vált, ám hangsúlyozták:

nem az alkotmánybíróság működésének megakadályozása volt a szándékuk, csupán érvényt szereztek a törvény előírásainak.