Meteorhullással kezdődik az új év

Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj, továbbá egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-vel.

ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10–20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton.

Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak.

A tájékoztatás szerint a meteorraj mellett szombaton egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz: 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux formáznak egy szabályos égi paralelogrammát.