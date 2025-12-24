Rovatok
Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

A város kutyamenhelye közvetlenül a taplocai menhely mellett található. A kóbor kutyákat itt helyezik el a befogás után. Véges kapacitás • Fotó: Borbély Fanni

A város kutyamenhelye közvetlenül a taplocai menhely mellett található. A kóbor kutyákat itt helyezik el a befogás után. Véges kapacitás

Fotó: Borbély Fanni

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.

Barabás Hajnal

2025. december 24., 14:112025. december 24., 14:11

2025. december 24., 14:562025. december 24., 14:56

Több sikertelen közbeszerzés után idén tavasszal kötött szerződést a csíkszeredai önkormányzat a kóbor kutyák befogására és elhelyezésére egy helyi céggel. Csakhogy az erre szánt, szerződésbe foglalt pénzügyi keret hamar kimerült.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester a Székelyhonnak azt mondta, hogy a vártnál több kutyát fogtak be a város területéről: május és november között összesen százötvenet. Emiatt új közbeszerzési eljárásra lett szükség. Az ajánlatokat december 15-ig várták, és egyetlen cég jelentkezett. Az alpolgármester szerint az elbírálás folyamatban van, és előreláthatóan hamarosan ismét lesz szerződése a városnak a kóbor ebek begyűjtésére és kezelésére.

„Minden befogott kutyát csippel látunk el, beoltunk, ivartalanítunk, szükség esetén kezelünk. Amint az új szerződés életbe lép, ezt a munkát ismét teljes kapacitással folytatni tudjuk” – tette hozzá Bors Béla. Az átmeneti időszakban, amíg nincs érvényes szerződés,

a taplocai kutyamenhelyet működtető Pro Animalia Alapítvány nyújt segítséget a városnak, ahogy korábban is hosszú évekig tette.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az önkormányzati képviselő-testület november eleji rendkívüli döntésén fogadta el az ebrendészeti szolgáltatás díjszabásait, ennek értelmében például egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül, csipezése pedig 80 lejbe. Egy napi ételadag kutyánként 30 lej, szállás 15 lej. Az ivartalanítás a kan kutyák esetében 300 lej, a nőstényeknél pedig 350 lej; adott esetben elaltatásuk 200 lej, ezen felül még állatorvosi költségeket is megállapítottak az oltásukra, kezelésükre.

Az év során több alkalommal cikkeztünk arról, hogy kóbor kutyák csatangoltak a városban, a nyáron egy falka a kerítésre szorított fel egy férfit, ősszel pedig kangálok, kangálkeverékek tűntek fel a közterületeken gazda nélkül, amelyeket a városnak kellett befognia, a gazdájuknak pedig ezért bírságot fizetnie.

korábban írtuk

Kóbor kutyák Csíkszeredában – mit tesz az önkormányzat?
Kóbor kutyák Csíkszeredában – mit tesz az önkormányzat?

Csíkszeredában hamarosan újraindul a taplocai kutyamenhely, amely néhány éve zárt be. Az önkormányzat közel egymillió lejt különített el a működtetésére, hogy csökkentse a kóbor ebek számát. A tervek között ingyenes ivartalanítási akció is szerepel.

korábban írtuk

Két veszélyes kangál keveréket fogott be a csíkszeredai önkormányzat
Két veszélyes kangál keveréket fogott be a csíkszeredai önkormányzat

Jelentős pénzbírságra számíthatnak azok a gazdák, akiknek a kangál-keverék kutyájukat Csíkszereda közterületéről kellett befogni a hétvégén. Mindkét ebet a kutyamenhelyen helyezték el.

korábban írtuk

Tucatnyi kutyából álló falka szorított fel a kerítésre egy csíkszeredai férfit
Tucatnyi kutyából álló falka szorított fel a kerítésre egy csíkszeredai férfit

Falkába verődött kutyák kergettek fel a minap egy csíkszeredai férfit egy kerítésre a Brassói úton. A kóbor kutyák begyűjtése az önkormányzat felelőssége, ezért a városvezetést petícióban kérte az érintett, hogy rendezze a problémát.

Csíkszék Csíkszereda
