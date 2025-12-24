Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

A város kutyamenhelye közvetlenül a taplocai menhely mellett található. A kóbor kutyákat itt helyezik el a befogás után. Véges kapacitás
Fotó: Borbély Fanni
Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.
Több sikertelen közbeszerzés után idén tavasszal kötött szerződést a csíkszeredai önkormányzat a kóbor kutyák befogására és elhelyezésére egy helyi céggel. Csakhogy az erre szánt, szerződésbe foglalt pénzügyi keret hamar kimerült.
Bors Béla csíkszeredai alpolgármester a Székelyhonnak azt mondta, hogy a vártnál több kutyát fogtak be a város területéről: május és november között összesen százötvenet. Emiatt új közbeszerzési eljárásra lett szükség. Az ajánlatokat december 15-ig várták, és egyetlen cég jelentkezett. Az alpolgármester szerint az elbírálás folyamatban van, és előreláthatóan hamarosan ismét lesz szerződése a városnak a kóbor ebek begyűjtésére és kezelésére.
„Minden befogott kutyát csippel látunk el, beoltunk, ivartalanítunk, szükség esetén kezelünk. Amint az új szerződés életbe lép, ezt a munkát ismét teljes kapacitással folytatni tudjuk” – tette hozzá Bors Béla. Az átmeneti időszakban, amíg nincs érvényes szerződés,
Az önkormányzati képviselő-testület november eleji rendkívüli döntésén fogadta el az ebrendészeti szolgáltatás díjszabásait, ennek értelmében például egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül, csipezése pedig 80 lejbe. Egy napi ételadag kutyánként 30 lej, szállás 15 lej. Az ivartalanítás a kan kutyák esetében 300 lej, a nőstényeknél pedig 350 lej; adott esetben elaltatásuk 200 lej, ezen felül még állatorvosi költségeket is megállapítottak az oltásukra, kezelésükre.
Az év során több alkalommal cikkeztünk arról, hogy kóbor kutyák csatangoltak a városban, a nyáron egy falka a kerítésre szorított fel egy férfit, ősszel pedig kangálok, kangálkeverékek tűntek fel a közterületeken gazda nélkül, amelyeket a városnak kellett befognia, a gazdájuknak pedig ezért bírságot fizetnie.
Csíkszeredában hamarosan újraindul a taplocai kutyamenhely, amely néhány éve zárt be. Az önkormányzat közel egymillió lejt különített el a működtetésére, hogy csökkentse a kóbor ebek számát. A tervek között ingyenes ivartalanítási akció is szerepel.
Jelentős pénzbírságra számíthatnak azok a gazdák, akiknek a kangál-keverék kutyájukat Csíkszereda közterületéről kellett befogni a hétvégén. Mindkét ebet a kutyamenhelyen helyezték el.
Falkába verődött kutyák kergettek fel a minap egy csíkszeredai férfit egy kerítésre a Brassói úton. A kóbor kutyák begyűjtése az önkormányzat felelőssége, ezért a városvezetést petícióban kérte az érintett, hogy rendezze a problémát.
