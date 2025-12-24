Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.

Több sikertelen közbeszerzés után idén tavasszal kötött szerződést a csíkszeredai önkormányzat a kóbor kutyák befogására és elhelyezésére egy helyi céggel. Csakhogy az erre szánt, szerződésbe foglalt pénzügyi keret hamar kimerült.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester a Székelyhonnak azt mondta, hogy a vártnál több kutyát fogtak be a város területéről: május és november között összesen százötvenet. Emiatt új közbeszerzési eljárásra lett szükség. Az ajánlatokat december 15-ig várták, és egyetlen cég jelentkezett. Az alpolgármester szerint az elbírálás folyamatban van, és előreláthatóan hamarosan ismét lesz szerződése a városnak a kóbor ebek begyűjtésére és kezelésére.

Hirdetés

„Minden befogott kutyát csippel látunk el, beoltunk, ivartalanítunk, szükség esetén kezelünk. Amint az új szerződés életbe lép, ezt a munkát ismét teljes kapacitással folytatni tudjuk” – tette hozzá Bors Béla. Az átmeneti időszakban, amíg nincs érvényes szerződés,