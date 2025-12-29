Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette

Tragédiával végződött egy lakástűz hétfő reggel Marosfőn: az égő házban egy 92 éves férfi holttestét találták meg a tűzoltók.

Székelyhon 2025. december 29., 10:072025. december 29., 10:07

Lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották hétfő reggel a hivatásos és önkéntes tűzoltókat Marosfőre, a beavatkozáshoz három tűzoltóautót és egy rohammentő-egységet (SMURD) vezényeltek ki. Az oltási munkálatok során a tűzoltók

a házban egy 92 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg.

A lángok teljes egészében elborították az ingatlant, a tűz mintegy 100 négyzetméteren pusztított. A katasztrófavédelem elsődleges megállapításai szerint

a tűz keletkezésének valószínű oka a nem megfelelően elhelyezett fűtőberendezés volt: