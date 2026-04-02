Kiemelt tételként került be Székelyudvarhely fejlesztési stratégiájába a szejkefürdői mofetta felújítása, amelynek műszaki tervei hamarosan elkészülnek. Mindez azonban nem elég, külső forrásra is szükség lesz a megvalósításhoz.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 02., 07:572026. április 02., 07:57

A földből feltörő gyógyhatású gázok hasznosításának kihasználása érdekében épült egykor a szejkefürdői mofetta, amely évek óta nem üzemel.

A polgármesteri hivatal 2019-ben mutatta be a gázok három évig tartó hivatalos elemzésének eredményét, amely szerint ezek

alsó végtagi érrendszeri keringési zavarok, a magas vérnyomás, valamint a vegetatív disztónia kezelésére alkalmazhatók.

Tanulmány készült a felújításra Többször is a székelyudvarhelyi önkormányzat asztalára került az elmúlt években a mofetta felújítása, még tanulmány is készült ezzel kapcsolatban. Utóbbi dokumentumot három éve tárták a helyi képviselők elé. Eszerint egyebek mellett szükség van az épület külső falainak szigetelésére,

a fűtés- és a villanyhálózat felújítására,

a vízhálózat korszerűsítésére,

a tetőszerkezet átalakítására és a belmagasság növelésére is. Kiegészítő funkcióként orvosi rendelő, kávézó, szauna és irodák létrehozását is javasolták. Ekkor még 2,4 millió lejre becsülték a megvalósítás értékét.

A további tervek elkészítését akadályozta, hogy a helyszínen van egy 12 áras terület, amelynek a tulajdonosát nem tudták beazonosítani.

A városvezetés végül úgy döntött, hogy kisajátítják a területet, ami 2024 őszére meg is történt. Így elvileg nem volt akadálya a korszerűsítéshez szükséges műszaki tervek elkészítésének. Tavasszal derül ki a beruházás értéke Nem sok szó esett a mofetta felújításáról az elmúlt évben, mígnem a legutóbbi soros tanácsülésen a képviselők elfogadták Székelyudvarhely 2030-ig érvényes városfejlesztési stratégiájának módosítását. Ebben már

kiemelt tételként került be a mofetta és környezetének rendbetétele.

Az is elhangzott, hogy a közeljövőben lesz pályázati lehetőség a megvalósításra.

Fotó: László Ildikó

Az elképzelésekkel kapcsolatban Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől megtudtuk, hogy

folyamatban van a beruházás műszaki tervének összeállítása, már kapott is vázlatokat erről a városvezetés.

Ha minden a terv szerint halad, akkor idén tavasszal elkészül a dokumentum. A megvalósítás korábban becsült értékét már nincs amiért figyelembe venni, hiszen azóta változtak az árak, az új értéket a műszaki tervek fogják taglalni. Annyi bizonyos, hogy

a felújításhoz külső forrásra lesz szüksége a városnak.