Jelentős beruházást tervez az önkormányzat a Szejkefürdőn

Turisztikai és gyógyászati célokat szolgáló, gazdaságilag is fenntartható fürdőkomplexumot szeretne létrehozni a Szejkefürdőn Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. A kötelező geológiai kutatások során a gázok és a borvizek gyógyhatását már sikerült igazolni. Jelenleg a kitermelésükhöz szükséges engedélyekre várnak.

Igazolták a gyógyhatást. A kitermelési engedélyre vár a hivatal. • Fotó: Barabás Ákos

Az elmúlt két évben több jelentős előrelépés is történt egy a Szejkefürdőn tervezett gyógyfürdőkomplexum létrehozása érdekében – fejtette ki portálunknak Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának a sajtószóvivője. Mint mondta, több kötelező fúrást is végeztek a helyszínen a szakemberek, valamint vízmintákat is vettek.

Annyi már most bizonyos, hogy a feltörő víz összetétele és mennyisége lehetővé teszi egy gyógyfürdő ellátását

– fogalmazott a szóvivő. E munkákkal párhuzamosan ugyanakkor sikerült kiépíteni a víz- és szennyvízhálózatot a Szejkefürdőn, valamint a kötelező területrendezési terv elfogadása is megtörténik hamarosan.

Rendeltetés szerinti területek

Az Orbán Balázs sírhelye, illetve a székelykapuk körüli övezet rendeltetése nem fog változni az új területrendezési terv szerint – szögezte le Zörgő Noémi. A Legendárium által épített Mini-Erdély Park és az Orbán Balázs emlékház is itt kap helyet. A borvízmúzeum körül területrendezés, parkoló kialakítása és az épület felújítása szintén szerepel a tervekben.

A mofettát a majdani gyógyfürdő részévé szeretnék tenni, hiszen a feltörő gázt is érdemes gyógyászati célra hasznosítani.

Emellett egy, a turisták fogadására alkalmas felületet alakítanának ki. A Szejkefürdőn lévő infrastruktúrát teljesen átalakítanák, ami épületek lebontásával ugyanakkor új utak építésével fog járni.