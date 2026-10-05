A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat

Október 5. és 12. között jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. A sort hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj nyitja Stockholmban, majd a hét folyamán a fizika, a kémia és az irodalom területén is kihirdetik a díjazottakat.

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Kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesének nevét hozza nyilvánosságra a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be.

A Nobel-békedíj idei díjazottjára pénteken derül fény Oslóban. A díjak sorát október 12-én, hétfőn a közgazdasági Nobel-emlékérem zárja, amelynek kitüntetettjét ismét Stockholmban nevezik meg.