A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjának hiteles másolata Gyulán, az Almásy-kastély látogatóközpontjában
Fotó: Lehoczky Péter/MTI
Október 5. és 12. között jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. A sort hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj nyitja Stockholmban, majd a hét folyamán a fizika, a kémia és az irodalom területén is kihirdetik a díjazottakat.
Kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesének nevét hozza nyilvánosságra a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be.
A Nobel-békedíj idei díjazottjára pénteken derül fény Oslóban. A díjak sorát október 12-én, hétfőn a közgazdasági Nobel-emlékérem zárja, amelynek kitüntetettjét ismét Stockholmban nevezik meg.
– számol be az MTI. Az elismeréseket hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
Idén különleges évfordulót is ünnepelnek:
A Nobel-díj hivatalos honlapjának adatai szerint 1901 óta összesen 633 díjat ítéltek oda, amelyeket eddig 990 személy és 28 szervezet vehetett át.
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