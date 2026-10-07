A föld is rengett Arad megyében a nemzeti gyásznap után

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A Richter-skála szerint 2,8-as erősségű földrengést mértek Arad megyében október 7-én hajnali négy óra előtt fél perccel. Az Országos Földfizikai Intézet mérései szerint a földmozgás mindössze 5 kilométeres mélységben történt, epicentruma Aradtól 15 kilométerre délkeletre, Temesvártól 44 kilométerre északkeletre, Békéscsabától 70 kilométerre délkeletre, Resicabányától pedig 94 kilométerre északra volt.

Arad megyében 2023-ban több alkalommal is megmozdult a föld, akkor 5-ös erősségű rengést is mértek, és több földrengés epicentruma ugyancsak Cseralja (Aluniș) térségében volt – írja a Bihari Napló.