A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

Fotó: EPA/Agerpres
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
2026. április 05., 15:16
„Hallattassuk meg a béke iránti, szívből szóló kiáltást!” – mondta a pápa az MTI szemléje szerint.
XIV. Leó vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be misét, majd délben a bazilika központi lodzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét.
Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit. A béke erejéről szólt hangoztatva, hogy
Ahhoz a búzaszemhez hasonlította, amely a földben hagyva is növekszik, utat tör magának a rögök között, kicsírázik, majd aranyszínű kalásszá változik.
– hangoztatta XIV. Leó pápa.
Békét sürgetett az emberek között, a családokban, a társadalmi csoportok és nemzetek között, kijelentve, hogy az igazi béke az egyéni érdek helyett a közös jót tekinti célnak, személyes tervek másokra kényszerítése helyett közös tervek együttes megvalósítására törekszik.
– hangoztatta.
Az egyházfő úgy vélte, az emberek hozzá kezdenek szokni az erőszakhoz és közönyössé válnak. „Közönyössé több ezer ember halálával szemben. Közönyössé a konfliktusok elhintette gyűlölet és megosztás következményeivel szemben. Közönyössé a (háborúk) gazdasági és társadalmi hatásaival szemben, pedig azokat mindannyian érzékeljük” – mondta.
Ferenc pápa kifejezését, a „közöny globalizációját” idézte, és emlékeztetett arra, hogy
Leó pápa húsvéti üzenete után urbi et orbi áldást adott Róma városára és a világra.
A verőfényes Szent Péter teret teljesen megtöltötte a pápa szavait hallgató tömeg, amely egészen a térre vezető sugárút közepéig ért.
