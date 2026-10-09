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A kormány a pénteki ülésén meghosszabbította a kolozsvári és iași-i regionális sürgősségi kórház átadási határidejét 2029. december 31-ig, a craiovaiét pedig 2029. május 31-ig.
A kormányhatározat szerint a határidő-módosítás szükségességét a projektek megvalósítási ütemtervének változása, a közbeszerzési eljárások és építési munkálatok késése indokolja.
Az új ütemtervhez igazítva módosították a finanszírozási szerződéseket, anélkül, hogy Románia kötelezettségei növekednének az Európai Beruházási Bankkal szemben, amelytől
– számolt be közleményben az ügyvivő kabinetre hivatkozva az Agerpres.
A hitelmegállapodás feltételeinek módosításáról szeptember elején egyeztettek a kormány és a bank képviselői.
A 923 millió eurós hitelből a kolozsvári regionális sürgősségi kórház megépítésére 305 millió eurót, a iași-i kórházéra 250 millió eurót, a craiovaiéra 368 millió eurót szánnak.
A három regionális sürgősségi kórház megépítése stratégiai beruházásnak számít Románia egészségügyi infrastruktúrájának modernizálása, a betegellátó kapacitás növelése, valamint a modern egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása szempontjából – olvasható a kormány sajtóirodájának közleményében.
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