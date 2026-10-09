A kormány a pénteki ülésén meghosszabbította a kolozsvári és iași-i regionális sürgősségi kórház átadási határidejét 2029. december 31-ig, a craiovaiét pedig 2029. május 31-ig.

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A kormányhatározat szerint a határidő-módosítás szükségességét a projektek megvalósítási ütemtervének változása, a közbeszerzési eljárások és építési munkálatok késése indokolja.

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Az új ütemtervhez igazítva módosították a finanszírozási szerződéseket, anélkül, hogy Románia kötelezettségei növekednének az Európai Beruházási Bankkal szemben, amelytől