Oroszországi pestisgyanúra figyelnek a nagyhatalmak

Az egészségügyi helyzet „ellenőrzés alatt áll” Oroszországban – nyugtatnak az orosz hatóságok, miután a sajtóban megjelent információk szerint egy laboratóriumi technikus pestisben halhatott meg Szibériában. Az ügyben az amerikaiak is megszólaltak.

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A szakértőkből álló különbizottság által elvégzett vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy

Komoly aggodalmakat váltott ki Oroszországban – és nem csak – a 28 éves Darja Sipilova halála, aki az irkutszki pestiskutató intézet laboratóriumi technikusa volt, és amelyről több orosz média is beszámolt, úgy tálalva az esetet, hogy a nő egy laboratóriumi kémcső eltörése miatt kaphatta el a tüdőpestist – írja a News.ro hírportál.

– jelentette ki hétfőn Irkutszk régió kormányzója, Igor Kobzev. A közegészségügyi hatóság, a Rospotrebnadzor által végzett vizsgálat szerint „a fiatal nő biológiai mintáiban nem mutattak ki a szakmai tevékenységével összefüggő mikroorganizmust” – írta még a román hírportál a Telegramra hivatkozva.

– biztosított Kobzev, hozzátéve, hogy a fiatal nő halálának bejelentése óta a pestiskutató intézet egyetlen más alkalmazottja sem fordult orvoshoz.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov hétfőn arra kérte az újságírókat, hogy „a Rospotrebnadzor hivatalos nyilatkozataira támaszkodjanak, ne pedig pletykákra és spekulációkra”.

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Az Egyesült Államok is figyelemmel kíséri a helyzetet – jelentette ki hétfőn Marco Rubio, az amerikai diplomácia vezetője. „Az Egyesült Államok és Oroszország közötti utazások nyilvánvalóan nagyon korlátozottak, de mint minden más helyzetben, ha valami ilyesmi terjedni kezdene, gyorsan haladna” – ismerte el a külügyminiszter, mielőtt Izlandra indult.

„Ezért szorosan követjük és figyelemmel kísérjük a helyzetet. Nem hiszem, hogy ok lenne aggodalomra, de szükséges (...) szemmel tartanunk” – tette hozzá.

„Figyelemmel kísérjük a helyzetet, hallottam róla” – jelentette ki Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, majd hozzátette: „Segíteni fogunk nekik”.