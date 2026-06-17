Halk nyüszítésre lettek figyelmesek a román kisbuszban, meglepődtek az ellenőrök, amikor felemelték a padlólemezt

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Fotó: Haáz Vince
Hat, alig néhány hetes tacskót találtak a magyarországi pénzügyőrök egy kisbusz rejtett rekeszében. Az állatok chippel, oltással és útlevéllel sem rendelkeztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint a pénzügyőrök egy román kisbuszt ellenőriztek az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán, amikor az ülések alatti padlólemez felől halk nyüszítésekre lettek figyelmesek; a 10–15 centiméterrel megemelt burkolat alól hat, tacskó-jellegű kölyökkutya került elő.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig öt-hat hetesek, érvényes útlevéllel, chippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és
A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek.
A NAV munkatársai feljelentést tettek kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt – áll a közleményben.
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