Halk nyüszítésre lettek figyelmesek a román kisbuszban, meglepődtek az ellenőrök, amikor felemelték a padlólemezt

Hat, alig néhány hetes tacskót találtak a magyarországi pénzügyőrök egy kisbusz rejtett rekeszében. Az állatok chippel, oltással és útlevéllel sem rendelkeztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

Székelyhon 2026. június 17., 10:032026. június 17., 10:03

A közlemény szerint a pénzügyőrök egy román kisbuszt ellenőriztek az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán, amikor az ülések alatti padlólemez felől halk nyüszítésekre lettek figyelmesek; a 10–15 centiméterrel megemelt burkolat alól hat, tacskó-jellegű kölyökkutya került elő.

A sofőr azt állította, hogy mind a hat kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak.

Hirdetés A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig öt-hat hetesek, érvényes útlevéllel, chippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és

még túl fiatalok a hosszú úthoz.