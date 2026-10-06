Feloszlatták a parlamentet és előrehozott választások jönnek az egyik EU-tagállamban

Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben (BOE) kedden. A dokumentumot azután tették közzé, hogy VI. Fülöp spanyol király aláírta.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A parlament feloszlatását követően az intézményi működés folytonosságát az alsóház állandó bizottsága biztosítja, amelynek 68 tagja és a házelnök dönthet a kormány által benyújtott javaslatokról. A bizottság összetétele a legutóbbi, 2023-as választások eredményeként kialakult parlamenti erőviszonyokat tükrözi – írja az MTI.

A spanyol alkotmánynak megfelelően a testület az új törvényhozás megalakulásáig látja el feladatait korlátozott jogkörrel.