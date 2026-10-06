Feloszlatták a parlamentet és előrehozott választások jönnek az egyik EU-tagállamban

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Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben (BOE) kedden. A dokumentumot azután tették közzé, hogy VI. Fülöp spanyol király aláírta.
2026. október 06., 12:562026. október 06., 12:56
2026. október 06., 12:562026. október 06., 12:56
A parlament feloszlatását követően az intézményi működés folytonosságát az alsóház állandó bizottsága biztosítja, amelynek 68 tagja és a házelnök dönthet a kormány által benyújtott javaslatokról. A bizottság összetétele a legutóbbi, 2023-as választások eredményeként kialakult parlamenti erőviszonyokat tükrözi – írja az MTI.
A spanyol alkotmánynak megfelelően a testület az új törvényhozás megalakulásáig látja el feladatait korlátozott jogkörrel.
A törvényben előírt határidők alapján a pártoknak tíz napjuk van arra, hogy bejelentsék a különböző választási együttműködéseket a központi választási bizottságnál. A jelöltek listáját legkésőbb további tíz nap múlva kell benyújtani, amelyet egy héttel később hirdetnek ki a közlönyben.
A 15 napos választási kampány november 13-án veszi kezdetét. A szavazás előtti napon kampánycsend lép életbe, amelyet az elmélkedés napjának neveznek, és tilos bármilyen kampánytevékenységet folytatni.
A spanyol statisztikai hivatal (INE) adatai szerint több mint 38 millió spanyol állampolgár jogosult szavazni, közülük 2,7 millióan külföldön voksolhatnak, november 19-ig van lehetőségük levélszavazást kérni.
A spanyol demokrácia történetében 1979 óta 16. alkalommal rendeznek parlamenti választásokat. Ezúttal csaknem nyolc hónappal a vártnál korábban.
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