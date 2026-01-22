Tagadhatatlanul a miénk

Minden, ami a magyar kultúra, és minden, ami nem. Mert mi tudjuk, a magyar kultúra nem hangos, nem tolakszik, s mindig őszinte. És addig él, amíg vigyázunk rá.

Nagy Lilla 2026. január 22., 16:112026. január 22., 16:11

A magyar kultúra itt nem definíció, hanem felismerés. Macskacicó. A faragott furulya hangja. Fekete–piros csíkos szoknyák perdülése. Fonott kosár húsvét reggelén. Nem szorul magyarázkodásra, mert mi mind tudjuk. A Kis kece lányom dallama. A négyszögletű kerek erdő abszurditása. A legkisebb testvér, aki végül mindig elnyeri méltó jutalmát. Az együgyű mórickás viccek, amiken egyszerre nevet a kocsma és az iskolaudvar. A jó napot kívánok, amit csak magyarul lehet így elharapni, vagy éppen csengően hangsúlyozni. Csíksomlyó, s ott a közös ima a Szűzanyához. Sár, eső, csend, tömeg.

Az érzés, hogy nem vagyunk egyedül.

Hirdetés Az, hogy foggal-körömmel védték piszkosul fiatal forradalmárok a hazát. Nem eszméért, nem névért, hanem a nyelvért, a földért, az emlékezetért. És hogy ez örökké kötelessé tett minket, hogy vigyázzunk rá. Nem pátosz ez, örökség. A művészeink. A költő, aki nemzeti imádságot ír, majd belehal abba, amiben hisz. A zeneszerző, aki parasztdalokból világelvet csinál. A festő, aki színekkel mondja ki azt, amit szavakkal nem lehet. A tudós, aki idegen nyelven beszél, de magyarul gondolkodik. Nem a legismertebbek, de ők a legmagyarabbak. Azok, akik nem magyarázták el, mit csinálnak, csak tették a dolguk.

A magyar kultúra nem nosztalgia, hanem mérce.