Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tagadhatatlanul a miénk

magyar kultúra, macskacicó, négyszögletű kerek erdő, kis kece lányom

Fotó: Nemzeti Filmintézet

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Minden, ami a magyar kultúra, és minden, ami nem. Mert mi tudjuk, a magyar kultúra nem hangos, nem tolakszik, s mindig őszinte. És addig él, amíg vigyázunk rá.

Nagy Lilla

2026. január 22., 16:112026. január 22., 16:11

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A magyar kultúra itt nem definíció, hanem felismerés. Macskacicó. A faragott furulya hangja. Fekete–piros csíkos szoknyák perdülése. Fonott kosár húsvét reggelén. Nem szorul magyarázkodásra, mert mi mind tudjuk. A Kis kece lányom dallama. A négyszögletű kerek erdő abszurditása. A legkisebb testvér, aki végül mindig elnyeri méltó jutalmát. Az együgyű mórickás viccek, amiken egyszerre nevet a kocsma és az iskolaudvar. A jó napot kívánok, amit csak magyarul lehet így elharapni, vagy éppen csengően hangsúlyozni. Csíksomlyó, s ott a közös ima a Szűzanyához. Sár, eső, csend, tömeg.

Az érzés, hogy nem vagyunk egyedül.

Hirdetés

Az, hogy foggal-körömmel védték piszkosul fiatal forradalmárok a hazát. Nem eszméért, nem névért, hanem a nyelvért, a földért, az emlékezetért. És hogy ez örökké kötelessé tett minket, hogy vigyázzunk rá. Nem pátosz ez, örökség.

A művészeink. A költő, aki nemzeti imádságot ír, majd belehal abba, amiben hisz. A zeneszerző, aki parasztdalokból világelvet csinál. A festő, aki színekkel mondja ki azt, amit szavakkal nem lehet. A tudós, aki idegen nyelven beszél, de magyarul gondolkodik. Nem a legismertebbek, de ők a legmagyarabbak. Azok, akik nem magyarázták el, mit csinálnak, csak tették a dolguk.

A magyar kultúra nem nosztalgia, hanem mérce.

Hogy mit lehet leírni. Mit nem szabad elhallgatni. Hogy mikor kell kimondani azt, amit sokan éreznek. A magyar kultúra nem múlt idő. Addig jelen, addig él, amíg leírjuk. Amíg felismerjük. Amíg nem szégyelljük. És addig felelősség is, hogy ne váljon díszletté. Hogy ne kopjon el a használattól, s ne is hagyjuk porosodni a vitrinben. Mert mi felvesszük a népviseletet. Mi nemcsak vasárnap főzünk húslevest. Nem csak ünnepnapokon jut eszünkbe.

Ott van minden kérdésben, minden vitánkban. Akkor is, amikor nemet kell mondani. A magyar kultúra nem hangos. Mi sem vagyunk azok. Nem tolakszik, de felismerhető. Kicsit balkán, kicsit nyugatias, enyhén keleti. Sokszínű. És tagadhatatlanul a miénk. És itt nincs vége.

Magyarnak lenni
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Elegancia a jégen: Bukarestben álltak dobogóra a székely műkorcsolyázók
Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Székelyhon

Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Székelyhon

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Elegancia a jégen: Bukarestben álltak dobogóra a székely műkorcsolyázók
Székely Sport

Elegancia a jégen: Bukarestben álltak dobogóra a székely műkorcsolyázók
Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Krónika

Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Székely Sport

Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Hirdetés
2026. január 21., szerda

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló

Irodalom, zene, film, színház és közösségi események Erdély-szerte: a magyar kultúra napja alkalmából Székelyföld és a nagyvárosok is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
2026. január 21., szerda

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Csokis keksz – videó
Csokis keksz – videó
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó
2026. január 20., kedd

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
2026. január 20., kedd

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé
2026. január 19., hétfő

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja

A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
2026. január 19., hétfő

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három

Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.

Muszka Sándor: Három
Muszka Sándor: Három
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája

Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon

A teremtett világ szépségét mindig meg kell mutatnunk – véli Káel Csaba, a Magyar menyegző rendezője, akivel a magyar néptánc, népzene erejét és egy szerelem történetét egybesodró film csíkszeredai vetítésén beszélgettünk.

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!